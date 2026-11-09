Valentina Ferrer habló sobre sus planes para Navidad tras su separación de J Balvin

La separación entre la modelo argentina Valentina Ferrer y el cantante urbano J Balvin tomó por sorpesa al mundo del entretenimiento tras consolidar una de las relaciones más mediáticas y estables de la industria musicañ durante casi 10 años. En una breve aparición para el programa 'La Red', Ferrer expresó que ya tiene listos sus planes para diciembre: irse con su hijo a Argentina y concentrarse en ella y su familia.

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Asimismo, la modelo compartió cómo vive este proceso de transición emocional y los aprendizajes que se lleva del 2026. Durante su intervención, la modelo dejó claro que la mejor forma de recargar energías es volver a casa y reunirse con los suyos, planeando una necesaria visita con Rio a su país natal.

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La modelo detalló que viajará sólo con su hijo, pero que pasará las festividades rodeada de personas que la aman y la esperan en el cono sur. Admitió tener una famillia extensa que la apoya de forma incondicional y que el viaje le causa mucha ilusión: "Mis vacaciones en Argentina en diciembre... que necesito respirar con mi hijo".

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Para cerrar este año, la empresaria decidió conectar con su núcleo más cercano y confesó ante las cámaras que que cuenta con un grupo numeroso de seres queridos, compuesto por su hijo, hermanos, sobrinos, tíos y además, primos. La mujer cuenta con un etorno seguro y amoroso para su regreso en compañía de Rio.

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Ferrer se mostró afectuosa con el lente colombiano y ha demostrado su fuerza y seguridad al seguir adelante con su carrera, después del escándalo que tuvo al entretenimiento con los ojos puestos en ella. Una ruptura significa una etapa difícil para cualquiera, y aun más cuando miles de personas se enteran, involucran y hasta opinan del tema.

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Cómo fue la historia de amor entre J Balvin y Valentina Ferrer

La historia de amor de la pareja comenzó a principios de 2017, cuando ambos se conocieron en el set de grabación del videoclip del tema 'Sigo Extranándote'. Aunque de inmediato hubo química entre los dos, se convirtieron solo en amigos, pues la modelo estaba en otra relación en el momento. En 2018, la pareja se reencontró en Las Vegas, cuando ella ya estaba soltera, y su relación profesional evolucionó hacia un noviazgo formal y se ganaron el cariño de miles de seguidores.

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En junio de 2021, la llegada de su hijo Rio marcó un punto de cambio en sus vidas. La pareja tuvo una pausa cuando la empresaria se encontraba embarazada, debido a un periodo emcional bastante difícil para el paisa, confesando estar abrumado también por la noticia de ser padre. Finalmente, se reúnen tiempo después y la pareja consolidó un hogar a pesar de los compromisos internacionales del músico y la apretada agenda de la modelo.

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Sin embargo, varios años espués, empezaron a sonar rumores de una supuesta infidelidad por parte del colombiano, pero no hubo declaraciones por parte de la pareja al respecto, hasta que la empresaria confirmó su separación a través de un comunicado oficial y aclaró que su prioridad es el bienestar de Rio.