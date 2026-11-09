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Qué hará Valentina Ferrer en Navidad tras separarse de J Balvin: habló de planes

Valentina Ferrer reaparece en una corta entrevista para el programa 'La Red' y responde preguntas sobre sus planes para el fin de año: Te contamos todos los detalles.

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Valentina Ferrer habló sobre sus planes para Navidad tras su separación de J Balvin

Valentina Ferrer reapareció en televisión tras su separación del cantante colombiano, confirmando cómo estuvo el año para ella y cuáles son sus planes para las festividades decembrinas.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 9 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Valentina Ferrer y sus planes para diciembre
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Foto: @valentinaferrer Instagram