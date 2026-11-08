Qué ha pasado en la vida de Tania Robledo, de ‘Padres e Hijos’, ¿por qué se alejó de la TV?

Las pantallas de la televisión nacional guardan grandes recuerdos de actrices que marcaron una época dorada en las producciones colombianas, entre ellas la recordada producción 'Padres e Hijos'. Una de sus figuras más queridas es la actriz Tania Robledo.

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Hace 25 años la mujer se mudó a México y después de una mala experiencia en un programa decidió alejarse de los medios: "La verdad quedé un poco harta de cómo se manejaba el medio y todo... y me quise retirar unos años y me fui a vivir a la playa, a Playa del Carmen, al lado de Cancún", mencionó.

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Aunque aclaró que la actuación jamás ha sido algo que la sature, reconoció que el entorno laboral puede volverse complejo con el paso de los años: "Como en todo, hay muchas cosas alrededor que a veces pueden ser muy hostiles y muy fastidiosas, y pasa el tiempo y ya uno no tiene la misma paciencia".

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Tania Robledo está actuando en México



Tras una larga pausa dedicada a la tranquilidad junto al mar y a su hija Gabriela, quien ya tiene 27 años, el destino la sorprendió con un retorno totalmente inesperado a los foros de grabación en tierras mexicanas.

Su regreso a la televisión se dio de manera fortuita hace cinco meses. Lejos de buscar un papel protagónico desesperadamente, su visita a Televisa para saludar a un productor cambió el rumbo de sus planes: "Fui a visitar a un productor a decirle: 'Bueno, estoy aquí', y pues a echarle el cuento de que estuve trabajando allá y tal, pero que quería retomar. Y ese día salí con mis libretos como en los años 90 caminando por Televisa, y yo decía: 'Bueno, los sueños se cumplen, así sea 25 años después'".

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A pesar de los años de trayectoria y de recordar con orgullo su inolvidable paso por producciones como 'Padres e Hijos', reconoció entre risas las diferencias metodológicas al grabar hoy en día, destacando que prefiere la vieja escuela de aprenderse los libretos de memoria antes que depender del apuntador electrónico.

¿Cómo está su situación sentimental en la actualidad?

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En el plano amoroso, la recordada artista se encuentra soltera y enfocada en disfrutar de su plenitud personal. Tras su divorcio del padre de su hija cuando la pequeña apenas tenía cuatro años, no ha vuelto a formalizar una relación matrimonial.

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Lejos de cerrar las puertas al amor, mantiene una postura muy segura y positiva sobre lo que busca: "Yo soy muy chévere, soy muy bacana, muy divertida, muy interesante. Entonces, tendría que llegar alguien así o alguien mejor. Tampoco es que esté cerrada al amor", finalizó.

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