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Qué ha pasado en la vida de Tania Robledo, de ‘Padres e Hijos’, ¿por qué se alejó de la TV? - CaracolTV

A los 50 años, la actriz explica en La Red cuál es la razón por la que hace un tiempo no trabaja en los medios y asegura que muchas de las cosas que tiene hoy en día, se las debe a ‘Padres e Hijos’.

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Qué ha pasado en la vida de Tania Robledo, de ‘Padres e Hijos’, ¿por qué se alejó de la TV?

A los 50 años, la actriz explica en La Red cuál es la razón por la que hace un tiempo no trabaja en los medios y asegura que muchas de las cosas que tiene hoy en día, se las debe a ‘Padres e Hijos’.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 8 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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