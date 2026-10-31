La Red: La Red resumen: Accidente de Kbeto Zuleta, Aida Valencia y Juan Velez
Elder Dayán contó a 'La Red' cómo fue el último momento en el que estuvo con Kbeto Zuleta. Por otro lado, la médium Aida Valencia reveló cuáles son las razones por las que es negativo tener cenizas en casa.
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