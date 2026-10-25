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La Red: Famosos llegan al altar y presentadora revela los dos milagros que marcaron su vida - CaracolTV

El amor reúne a varias figuras del entretenimiento que se preparan para llegar al altar, mientras una reconocida presentadora abre su corazón y comparte los dos milagros que han marcado su historia.

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Famosos llegan al altar y presentadora revela los dos milagros que marcaron su vida

La Red: Famosos llegan al altar y presentadora revela los dos milagros que marcaron su vida

El amor reúne a varias figuras del entretenimiento que se preparan para llegar al altar, mientras una reconocida presentadora abre su corazón y comparte los dos milagros que han marcado su historia.

Por: Jorge Andrés Bernal
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