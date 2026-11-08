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Daniela Tapia tiene nuevo novio, los vieron en la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

La actriz de ‘Loquito por ti’ está disfrutando de una nueva relación y, según La Red, llevan aproximadamente siete meses juntos, sin embargo, ella no quiere hablar mucho del tema.

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Daniela Tapia tiene nuevo novio, los vieron en la boda de Luisa y Pipe, ¿de quién se trata?

La actriz de ‘Loquito por ti’ está disfrutando de una nueva relación y, según La Red, llevan aproximadamente siete meses juntos, sin embargo, ella no quiere hablar mucho del tema.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 8 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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