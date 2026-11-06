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Capítulo 75 Yo Me Llamo : los minis y sus padrinos revelaron sus mayores sueños

Durante la última noche de padrinos los minis y los grandes abrieron sus corazones y confesaron cuáles son sus mayores sueños para su vida y esto los ayudó a dar lo mejor de sí.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026
1:06:02 min
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 6 de noviembre completo y gratis
Yo Me Llamo - Capítulo 75: los minis y sus padrinos revelaron sus mayores sueños
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 5 de noviembre completo y gratis
1:03:18
Capítulo 74
Amparo y Aurelio estaban jugando y el lobo perdió la cola
plantilla 1280 x 720 (16).png
1:06:32
Capítulo 73
Elder Dayán estrena álbum y los padrinos vuelven al escenario
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 3 de noviembre completo y gratis.
1:06:06
Capítulo 72
Elder Dayán confesó que quiere cambiar de 'look' antes de la gran final
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 6 de noviembre completo y gratis
1:06:02
Capítulo 75
los minis y sus padrinos revelaron sus mayores sueños

Capítulo 75 Yo Me Llamo : los minis y sus padrinos revelaron sus mayores sueños

Durante la última noche de padrinos los minis y los grandes abrieron sus corazones y confesaron cuáles son sus mayores sueños para su vida y esto los ayudó a dar lo mejor de sí.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 5 de noviembre completo y gratis
1:03:18
Capítulo 74
Amparo y Aurelio estaban jugando y el lobo perdió la cola
plantilla 1280 x 720 (16).png
1:06:32
Capítulo 73
Elder Dayán estrena álbum y los padrinos vuelven al escenario
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 3 de noviembre completo y gratis.
1:06:06
Capítulo 72
Elder Dayán confesó que quiere cambiar de 'look' antes de la gran final
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 30 de octubre completo y gratis.
1:06:08
Capítulo 71
Elder Dayán y César Escola le compusieron trovas a Amparo
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 29 de octubre completo y gratis
1:03:40
Capítulo 70
los jurados volvieron a ser niños y se disfrazaron: Aurelio fue un burro
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 28 de octubre completo y gratis.
1:05:52
Capítulo 69
Aurelio llegó con una camisa muy " Diomedista" y dijo que "El cacique" estaría orgulloso de él
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 6 de noviembre completo y gratis
1:06:02
Capítulo 75
los minis y sus padrinos revelaron sus mayores sueños