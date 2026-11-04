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Capítulo 73 Yo Me Llamo : Elder Dayán estrena álbum y los padrinos vuelven al escenario El cantante de vallenato está estrenando su álbum 'Diferente' y hace una invitación para que lo escuchen. Además, los padrinos de los minis volvieron a enfrentarse entre sí para ganar muchos premios.¿