Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
María la Caprichosa
Capítulo 73 Yo Me Llamo
Fecha estreno En Qué Lío me Metí
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Capítulo 73 Yo Me Llamo, completo y gratis

El cantante de vallenato está estrenando su álbum 'Diferente' y hace una invitación para que lo escuchen. Además, los padrinos de los minis volvieron a enfrentarse entre sí para ganar muchos premios.¿

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO - DK - YO ME LLAMO 2026
1:06:32 min
plantilla 1280 x 720 (16).png
Yo Me Llamo - Capítulo 73: Elder Dayán estrena álbum y los padrinos vuelven al escenario
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 3 de noviembre completo y gratis.
1:06:06
Capítulo 72
Elder Dayán confesó que quiere cambiar de 'look' antes de la gran final
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 30 de octubre completo y gratis.
1:06:08
Capítulo 71
Elder Dayán y César Escola le compusieron trovas a Amparo
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 29 de octubre completo y gratis
1:03:40
Capítulo 70
los jurados volvieron a ser niños y se disfrazaron: Aurelio fue un burro
plantilla 1280 x 720 (16).png
1:06:32
Capítulo 73
Elder Dayán estrena álbum y los padrinos vuelven al escenario

Capítulo 73 Yo Me Llamo : Elder Dayán estrena álbum y los padrinos vuelven al escenario

El cantante de vallenato está estrenando su álbum 'Diferente' y hace una invitación para que lo escuchen. Además, los padrinos de los minis volvieron a enfrentarse entre sí para ganar muchos premios.¿

Por: Juanita Ángel Maldonado
|
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 3 de noviembre completo y gratis.
1:06:06
Capítulo 72
Elder Dayán confesó que quiere cambiar de 'look' antes de la gran final
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 30 de octubre completo y gratis.
1:06:08
Capítulo 71
Elder Dayán y César Escola le compusieron trovas a Amparo
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 29 de octubre completo y gratis
1:03:40
Capítulo 70
los jurados volvieron a ser niños y se disfrazaron: Aurelio fue un burro
En vivo ‘Yo Me Llamo’: capítulo HOY 28 de octubre completo y gratis.
1:05:52
Capítulo 69
Aurelio llegó con una camisa muy " Diomedista" y dijo que "El cacique" estaría orgulloso de él
plantilla 1280 x 720 (8).png
1:06:35
Capítulo 68
 los minis se enfrentan entre sí para demostrar quien es el mejor con ayuda de sus padrinos
plantilla 1280 x 720 (1).png
1:06:32
Capítulo 67
Las primeras presentaciones de los padrinos, quienes buscan ganar premios para sus ahijados
plantilla 1280 x 720 (16).png
1:06:32
Capítulo 73
Elder Dayán estrena álbum y los padrinos vuelven al escenario