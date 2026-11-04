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Cuándo comienza 'En Qué Lío Me Metí' por Caracol: fecha y hora confirmada

Te contamos cuándo comienza 'En Qué Lío Me Metí', la nueva producción de Caracol Televisión. Fecha y hora confirmada, elenco que actúa en la serie y más detalles.

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Cuándo se estrena ‘En Qué Lío me Metí’ en Caracol TV: confirman fecha

El canal hizo el lanzamiento oficial de la nueva producción, que se transmitirá todas las noches, de lunes a viernes, frente a los medios de comunicación. Los actores estuvieron presentes.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 4 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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'En Qué Lío Me Metí'
'En Qué Lío Me Metí'
Foto: Caracol TV