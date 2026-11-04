Cuándo se estrena ‘En Qué Lío me Metí’ en Caracol TV: confirman fecha

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Durante el evento, Caracol Televisión confirmó que ‘En Qué Lío Me Metí’ se estrena el lunes 9 de noviembre, después de ‘Yo Me Llamo’ 2026. Esta nueva apuesta de ficción combina humor, drama y misterio alrededor de una situación que pondrá a sus protagonistas frente a decisiones inesperadas. Desde su anuncio, la producción ha despertado curiosidad por su trama y por el elenco que dará vida a esta historia.
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La historia gira alrededor de Soraya Montaño, una fisioterapeuta que termina involucrada en un inesperado conflicto familiar y empresarial después de conocer las disposiciones de la herencia de Mario Pombo.
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Tras la muerte del empresario, su testamento se convierte en el punto de partida de una serie de situaciones que pondrán a prueba a quienes lo rodeaban. Soraya tendrá que asumir una responsabilidad que no esperaba: convertirse en la gerente de la compañía y enfrentarse a los intereses de los integrantes de la familia Pombo.
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Pero lo que parece ser una disputa por una herencia y el control de una empresa pronto toma un rumbo mucho más misterioso. La muerte de Mario esconde interrogantes que llevarán a los personajes a descubrir que nada es lo que parece.
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La historia está protagonizada por Yuri Vargas, quien interpreta a Soraya Montaño, una fisioterapeuta que termina involucrada en los conflictos de una poderosa familia, y Sebastián Carvajal, quien da vida a Carlos Pombo Solarte.
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A ellos se suma Amparo Grisales, en el papel de Doris Pombo, una mujer de carácter fuerte y lengua afilada. También hacen parte del reparto Jorge Cao, quien interpreta a Mario Pombo; María Helena Döering, como Eva Solarte de Pombo; Andrés Sandoval, en el papel de Ernesto Pombo Solarte, y Catalina Londoño, quien interpreta a Margarita Pombo Solarte.