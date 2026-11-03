Leo y María se sinceran y Simón los descubre mientras hablan

Sin embargo, María le asegura que era de carácter urgente, pues Felipe necesitaba hablar con él para poder estar tranquilo. Leo le dijo a María que no olvide que ella siempre soñó con ser una mujer libre y que ahora no lo está haciendo por estar con un hombre. Justo en ese momento llega Simón y le confiesa que el viaje a México debe adelantarse.

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Inspirada en la vida de Pérxides María Roa Borja.

Idea original de Paula Moreno.

Basada en el libro Soñar lo imposible, de Paula Moreno.

