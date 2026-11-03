Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Rafael Orozco
Capítulo 72 Yo Me Llamo
Epa Colombia se graduó en la cárcel
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Leo y María se sinceran y Simón los descubre mientras hablan

Tras haber visitado a Felipe, Leo aprovecha la situación y le recuerda a María que habían quedado en que ella no lo llamaría a no ser que fuera para decirle que quería estar con él.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026

Leo y María se sinceran y Simón los descubre mientras hablan

Tras haber visitado a Felipe, Leo aprovecha la situación y le recuerda a María que habían quedado en que ella no lo llamaría a no ser que fuera para decirle que quería estar con él.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 3 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Clips.jpg