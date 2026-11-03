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Cuáles 'Yo Me Llamo Mini' pasaron de ronda y quedaron como favoritos

Estos minis imitadores endulzaron el oído del jurado y los cuatro pasaron como los mejores de la noche. Además, aseguraron que seguirán competiendo para ser el mini perfecto.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Los mejores minis de la noche, desde la ranchera hasta el pop en inglés

Estos minis imitadores endulzaron el oído del jurado y los cuatro pasaron como los mejores de la noche. Además, aseguraron que seguirán competiendo para ser el mini perfecto.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 3 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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