Los mejores minis de la noche, desde la ranchera hasta el pop en inglés

Una velada repleta de magia, versatilidad y emociones extremas se vivió en Yo Me Llamo Mini. Cuatro talentosos pequeños deslumbraron sobre el escenario y enamoraron por completo a la mesa de jurados, logrando asegurar su cupo como los mejores de la gala para mantenerse firmes en la búsqueda del imitador mini perfecto.

El recorrido musical tuvo instantes memorables en todos los géneros: 'Yo Me Llamo Mini Julio Jaramillo' conmovió los corazones al interpretar con puro sentimiento el clásico 'Rondando tu esquina'; por su parte, 'Yo Me Llamo Mini Whitney Houston' desató la ovación absoluta tras una impresionante ejecución vocal del tema en inglés 'I’m your baby tonight'.



1 of 1 Minis que pasan como los mejores de la noche Foto: Caracol Televisión

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La potencia de la ranchera llegó con 'Yo Me Llamo Mini Vicente Fernández', quien puso el alma en el escenario al cantar 'La ley del monte', mientras que la cuota de energía y rock en español la impuso el grupo 'Yo Me Llamo Mini Vilma Palma e Vampiros' al poner a cantar a todos su éxito 'Voy a vos'.

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Cuál es el origen de la canción Rondando tu esquina de Julio Jaramillo

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'Rondando tu esquina' es originalmente un tango compuesto en 1945 por el músico argentino Enrique Cadícamo y con música de Charlo. Sin embargo, alcanzó su cima de popularidad internacional en toda Latinoamérica cuando Julio Jaramillo, el ícono ecuatoriano nacido en Guayaquil, la adaptó magistralmente a ritmo de bolero y vals en su inconfundible estilo vocal.

En qué año se lanzó la canción I’m Your Baby Tonight de Whitney Houston

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El tema I'm Your Baby Tonight fue publicado en 1990 como el sencillo principal del tercer álbum de estudio homónimo de la diva norteamericana Whitney Houston. La canción fue escrita y producida por L.A. Reid y Babyface, convirtiéndose rápidamente en un éxito global que alcanzó el número uno en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

A qué álbum pertenece la canción Voy a vos de Vilma Palma e Vampiros

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El tema 'Voy a vos' pertenece al disco de estudio titulado Fondo Profundo, lanzado en 1994 por la célebre agrupación argentina de rock y pop Vilma Palma e Vampiros. La canción fue compuesta por el vocalista Mario "Pájaro" Gómez y el guitarrista Jorge Risso.