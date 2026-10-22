'En Qué Lío Me Metí': ¿Soraya caerá en los encantos de Carlos Pombo?

Cuando conoce a Carlos Pombo, uno de los personajes que despierta más sospechas, surgen preguntas, miradas y hasta curiosidad por su vida amorosa. ¿Será que detrás de esa sonrisa se esconde algo más? ¿Podrá Soraya mantener la distancia y no caer en su juego mientras avanza con la investigación?

'En Qué Lío Me Metí', los secretos familiares, las intrigas y los enredos apenas comienzan. ¿Carlos será una distracción para Soraya o una pieza clave en este misterio? Muy pronto, en las noches de Caracol Televisión.

