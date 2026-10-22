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'En Qué Lío Me Metí': ¿Soraya caerá en los encantos de Carlos Pombo? - CaracolTV

Soraya tiene una misión que cumplir en la familia Pombo, pero parece que alguien podría poner a prueba su concentración.

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'En Qué Lío Me Metí': ¿Soraya caerá en los encantos de Carlos Pombo?

Soraya tiene una misión que cumplir en la familia Pombo, pero parece que alguien podría poner a prueba su concentración.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 22 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'En Qué Lío Me Metí'