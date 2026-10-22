'En Qué Lío Me Metí': ¿Soraya caerá en los encantos de Carlos Pombo?
Soraya tiene una misión que cumplir en la familia Pombo, pero parece que alguien podría poner a prueba su concentración.
/@caracoltv
Actualizado: 22 de oct, 2026
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Cuando conoce a Carlos Pombo, uno de los personajes que despierta más sospechas, surgen preguntas, miradas y hasta curiosidad por su vida amorosa. ¿Será que detrás de esa sonrisa se esconde algo más? ¿Podrá Soraya mantener la distancia y no caer en su juego mientras avanza con la investigación?
'En Qué Lío Me Metí', los secretos familiares, las intrigas y los enredos apenas comienzan. ¿Carlos será una distracción para Soraya o una pieza clave en este misterio? Muy pronto, en las noches de Caracol Televisión.