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Daniela Ospina habla sobre David Ospina, su hermano: “Es un hombre diferente”

‘La Red’ conversó con varios asistentes a la gala en la que se presentó el documental sobre el exarquero de la Selección Colombia y, de paso, en la que él anunció su retiro del balompié profesional.

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David y Daniela Ospina hablan del retiro del fútbol de él: “Es un hombre diferente”

‘La Red’ conversó con varios asistentes a la gala en la que se presentó el documental sobre el exarquero de la Selección Colombia y, de paso, en la que él anunció su retiro del balompié profesional.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 7 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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