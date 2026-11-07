David y Daniela Ospina hablan del retiro del fútbol de él: “Es un hombre diferente”

Entre los asistentes al evento estuvieron Juan Pablo Ángel, que aunque no compartió canchas con David Ospina, sí señaló su profunda admiración y cariño por el guardameta retirado, así como René Higuita, que compartió la alegría de ser campeón con él, en Atlético Nacional, cuando David tapaba para el equipo, y René integraba el cuerpo técnico, como preparador de arqueros.

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Asimismo, estuvieron Juan Fernando Quintero, Matheus Uribe, James Rodríguez y, por supuesto su hermana, Daniela Ospina, que se desbordó en elogios; además lo acompañaron la madre, la esposa y los hijos y la sobrina, Salomè, hija de James y Daniela.

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Qué dijo Daniela Ospina sobre David Ospina en anuncio de su retiro del fútbol

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La empresaria y modelo pasó por los micrófonos de ‘La Red’ para asegurar que “David es un hombre especial, es un hombre diferente que vino a dar tanta paz y tanta luz en este mundo, y sin duda alguna lo ha hecho". Asimismo aseguró que no conoce ni una sola persona que pueda decir algo malo de su hermano, pues él se ha destacado por ser un hombre de grandes valores dentro y fuera del campo, afirmación que respaldaron varias declaraciones.





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En la misma gala, el antioqueño habló sobre su documental, ‘El Rey David’, y confesó que al principio estaba reacio a mostrar su intimidad y las dinámicas con su esposa y sus hijos; no obstante, posteriormente se animó a revelar esa parte que no mucha gente conoce, y por lo mismo aceptó que se hiciera una produccón sobre él.

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