Abogada de Marcela Reyes explicó denuncia contra mamá de B-King: ”Deterioro reputacional”

La abogada de Marcela Reyes indicó en la entrevista con el programa de Caracol Televisión que cada vez que Adriana Salazar habla del asesinato de su hijo Bayron Sánchez, más conocido como B-King, “proyecta de inmediato la imagen” de la DJ, lo que le ha generado un deterioro reputacional.

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“Ella ha permanecido totalmente callada, pero ya llega un punto en el que le empieza a generar daños, perjuicios, pérdidas de contrato. La jurisdicción de México, que fue el lugar de los hechos, es la encargada de verificar si Marcela estaba involucrada o no y ya este proceso va en estado de juicio y, hasta hoy, ha determinado que Marcela no ha tenido nada que ver”, declaró.

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Meneses agregó en ‘La Red’ que a su representada se le han vulnerado los derechos e, incluso, su pequeño hijo también ha sido blanco de comentarios violentos. Por lo mismo, tomaron las medidas legales. Marcela Reyes señaló que no podía dar declaraciones, mientras el proceso estuviera en curso, sin embargo, su abogada aclaró que ella no busca una compensación económica, sino que su interés es que quede claro que ella no tiene nada que ver con el crimen.

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¿Qué respondió la familia de B-King tras medida legal de Marcela Reyes?

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El equipo de 'La Red' buscó la versión de la parte contraparte. Adriana Salazar, madre del músico fallecido, se encuentra actualmente en proceso de recuperación tras sufrir un infarto, pero la hermana de B-King e hija de la afectada se pronunció ante los micrófonos del programa de Caracol Televisión, asegurando que hasta el momento no han sido notificadas oficialmente sobre la acción legal emprendida por su excuñada.

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