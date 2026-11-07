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Por qué Marcela Reyes denunció a mamá de B-King, su exsuegra: abogada explica

Detalles de Por qué Marcela Reyes denunció a mamá de B-King, exsuegra de ella. Abogada explicó las razones de la DJ de Medellín para tomar acciones legales.

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Abogada de Marcela Reyes explicó denuncia contra mamá de B-King: ”Deterioro reputacional”

Katherine Meneses, la representante legal de la DJ antioqueña, habló en La Red sobre las medidas legales que la paisa tomó contra su exsuegra, luego de la trágica muerte de Bayron Sánchez Salazar.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 7 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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