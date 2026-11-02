Marcela Reyes se quiere casar y cuenta cómo sería su boda ideal: "veinte cogiendo la cola"

La reconocida DJ y empresaria Marcela Reyes se sinceró como nunca en una reciente entrevista para el pódcast de Caracol Televisión, ‘Historias con Ritmo’. Lejos de las polémicas y los reflectores de la industria, la artista paisa dejó al descubierto su lado más vulnerable, revelando cuáles son los sueños que aún tiene pendientes por cumplir en su vida personal y familiar. Destaca principalmente la idea de tener un hogar estable, ser mamá de nuevo y tener una boda llena de lujos y extravagancias.

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Al hablar de cómo se imagina su paso por el altar, Marcela Reyes descartó por completo cualquier celebración íntima o sencilla. Con la personalidad extrovertida y vibrante que la caracteriza, la artista detalló cada uno de los elementos visuales que formarán parte de su gran día, inspirándose en estéticas llamativas y llenas de grandeza.

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Cómo sería la boda soñada de Marcela Reyes, reconocida DJ

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Entre risas y detalles, la intérprete de guaracha dibujó el escenario perfecto para su enlace matrimonial: “A mí no me gustan las cosas chiquitas… que el vestido, que yo no pueda yo con esa cola y vayan 20 cogiendo la cola”, expresó con emotividad, mientras describía cada detalle. Aclaró que se identifica con las cosas notorias y las celebraciones grandes, especialmente con un vestido que ni la deje acercarse al novio y luciendo una corona en su cabeza.

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La DJ confesó que, además de sus intereses ceremnoniales, aún desea ampliar la familia y encontrar una paz sólida para poder disfutar una relación de pareja madura y duradera.

Aclarando su total disgusto por los amores pasajeros, la artista expresó con franqueza el futuro que imagina. "O sea, yo me sueño casada viendo a mi marido de viejito, yo de viejita, o sea, me encanta… Me hace falta poder estar en familia así, ser mamá de nuevo", aseguró la DJ con ilusión.

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Quién es el novio de Marcela Reyes: están comprometidos

La artista ha buscado mantener el tema de su relación lejos del ojo público por el origen de su amor y especialmente por quién es ahora su prometido. A través de testimonios pasados, Marcela dio a conocer su historia de amor con alias 'Pichi' que se encuentra privado de la libertad. Explicó en 'La Red' que lo conoció por medio de unos familiares en un evento y dijo que se mantiene firme noviazgo ignorando las múltiples críticas que han hecho a través de las redes sociales.

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Completamente segura de su inocencia y defendiendo su caso, Reyes aseguró que seguirá al lado de su amor, pues la faceta que conoce de él es completamente diferente. A pesar de las especulaciones, recordó que todo lo que ha conseguido es gracias a su trabajo y el empeño que ha puesto durante 17 años para salir adelante.

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Cada día, enfrentando un nuevo obstáculo y estando bajo la mirada del público, la DJ continúa construyendo su propio camino, demostrando que los sueños más grandes se alcanzan con constancia, fe y el corazón abierto para recibir lo mejor que está por venir.