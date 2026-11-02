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Marcela Reyes cuenta que se quiere casar y cómo sería su boda ideal

Marcela Reyes confesó en 'Historias con Ritmo', el pódcast de Caracol Televisión, la ilusión por encontrar el amor, tener un hogar estable y cómo sueña el día de su boda. Aquí todos los detalles.

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Marcela Reyes se quiere casar y cuenta cómo sería su boda ideal: "veinte cogiendo la cola"

Marcela Reyes abrió su corazón en 'Historias con Ritmo' y confesó sus sueños más íntimos: desea volver a ser mamá, consolidar su hogar y llegar al altar con un vestido de cola infinita.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 2 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Foto: Caracol TV