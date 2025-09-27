Quién es Marcela Reyes y por qué la mencionan en el caso de B-King: su historia de vida

Desde que se reportó la desaparición del artista colombiano B-King en México, el nombre de Marcela Reyes ha aparecido en varios titulares, principalmente porque fue ella quien compartió en redes sociales la ficha de búsqueda y pidió apoyo para difundir la información. Tras el hallazgo de los cuerpos sin vida del músico y de Regio Clown, la mujer se ha pronunciado en repetidas ocasiones en sus redes.

Quién es Marcela Reyes

Reyes, reconocida DJ, empresaria e influencer colombiana, ha hecho carrera en la guaracha, un género en el que ha logrado gran reconocimiento. Sin embargo, mucho antes de consolidarse en la música, su nombre se hizo conocido por un episodio mediático que se viralizó en 2019.



Nacida en Armenia en 1989, Marcela Reyes trabajó desde muy joven en el sector comercial antes de trasladarse a Bogotá, donde incursionó en el modelaje y luego en la música como DJ.

Es madre de un niño, Valentino, y, en el ámbito personal, ha tenido relaciones que también han sido objeto de atención pública. En 2022 contrajo matrimonio civil con el DJ Exotic, aunque más tarde se separaron.

¿Por qué se hizo famosa Marcela Reyes?

Marcela Reyes saltó a la fama en 2019, cuando se viralizó un video en el que golpeaba con furia la puerta de un apartamento, donde, al parecer, estaba su entonces novio, Daniel Alejandro Salinas DJ Exotic, junto a otra mujer. Este episodio se convirtió en un escándalo mediático y marcó el inicio de su reconocimiento en redes sociales y medios de comunicación. Posteriormente, estuvo casada con Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, con quien compartió alrededor de nueve años de vida en común antes de poner fin a la relación.

Cuáles son las acusaciones en contra de Marcela Reyes

El músico había informado a inicios de 2025 que había puesto una denuncia formal en la Fiscalía General de la Nación en contra de su expareja debido a que había recibido supuestas amenazas por medio de mensajes de WhatsApp:

"Temo por mi vida, por eso tengo que hablar por este medio, por la de los míos, por la de los que me rodean. Así que cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier miembro de mi familia, es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes… El derecho a la libre expresión de cualquier ser humano, de cualquier ciudadano, no puede ser intimidado por hablar y contar su historia", dijo en el video.

Es importante aclarar que la información relacionada con este caso está en desarrollo y corresponde a las autoridades competentes esclarecerla.

Marcela Reyes se retiró de las redes sociales

La artista de 35 años anunció en las historias de su cuenta oficial de Instagram que se tomará un tiempo para permanecer alejada de redes sociales teniendo en cuenta no solo la atención mediática que ha recibido.

"He decidido mantenerme un poco alejada de mi cuenta personal para cuidar no solo mi bienestar, sino también el de mi hijo. Sin embargo, quiero que sepan que mis empresas y las familias que dependen de ella siguen siendo una prioridad", explicó.

