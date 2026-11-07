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Yuranis León, esposa de Mr. Black, dijo cómo logró perder peso y transformar cuerpo

Yuranis León, esposa de Mr. Black y creadora de contenido contó, que llegó a sentirse incómoda con su figura después de subir de peso durante un viaje a Estados Unidos. Por eso decidió cambiar sus hábitos.

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Yuranis León, esposa de Mr. Black, habló de su pérdida de peso y reveló cómo lo logró

La cantante y creadora de contenido contó que llegó a sentirse incómoda con su figura después de subir de peso durante un viaje a Estados Unidos. Por eso decidió cambiar sus hábitos.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 7 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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