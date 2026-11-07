Yuranis León, esposa de Mr. Black, habló de su pérdida de peso y reveló cómo lo logró

Yuranis León, esposa del cantante de champeta Mr. Black, habló en ‘La Red’ sobre el proceso que vivió para bajar de peso y recuperar la confianza en sí misma. La artista contó que, después de viajar a Estados Unidos, aumentó algunos kilos y comenzó a sentirse incómoda con su apariencia, especialmente al momento de elegir sus atuendos y crear contenido para redes sociales.

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Durante la conversación, explicó que llegó a un punto en el que decidió hacer una pausa y enfocarse en su bienestar. “Me sentía bien subida de peso. Me fui para Estados Unidos y subí los kilos que menos creía”, recordó. Según relató, esa situación la llevó a retomar el cuidado personal y construir hábitos que pudiera mantener en el tiempo. “Hasta aquí tengo que retomar, tengo que quererme a mí misma”, expresó.

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¿Cómo hizo Yuranis León para bajar de peso?

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La esposa de Mr. Black explicó que comenzó a modificar su alimentación y a realizar actividad física, principalmente ejercicios cardiovasculares. También reconoció que al principio no quería levantar pesas, pues su objetivo inicial era bajar de peso y después trabajar en la tonificación muscular.





En su proceso, aseguró que prestó especial atención a la hidratación y al control de las porciones. Incluso contó que, durante una etapa, compartía una comida con su esposo y tenía horarios definidos para alimentarse. También mencionó que durante aproximadamente un mes siguió un plan basado en proteínas y vegetales. Posteriormente, cuando llegó a los 64 kilos, comenzó una etapa de tonificación con la ayuda de un entrenador.

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Más allá de su transformación física, la cantante quiso compartir algunas recomendaciones desde su experiencia. Reconoció que mantener la disciplina no siempre ha sido sencillo y que incluso hay días en los que sus compromisos laborales le impiden cumplir con su rutina de ejercicio. Sin embargo, insistió en que lo importante es comenzar poco a poco. Como ejemplo, recomendó iniciar con caminatas cortas e ir aumentando gradualmente el tiempo de actividad física.

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