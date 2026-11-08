Giovanny Ayala se casa: invitación, dress code, qué regalos pidieron y cuándo será el matrimonio

Las campanas de boda suenan muy fuerte en la farándula nacional. Tras tres años de convivencia, el cantante Giovanny Ayala y su pareja, María Gómez, están listos para dar el paso definitivo y llegar al altar.

En el set de La Red se confirmó en exclusiva la llegada de la tarjeta de invitación al esperado evento, revelando que la cita oficial para el matrimonio será este 21 de noviembre. La pareja no dejó nada al azar y diseñó una celebración con reglas muy claras para sus invitados.



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Código de vestuario de la boda de Giovanny Ayala y María Gómez

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Los novios fueron bastante específicos en las exigencias de etiqueta para garantizar la elegancia del evento:



Para los hombres: Es obligatorio asistir en smoking negro tradicional .

Es obligatorio asistir en . Para las mujeres: Deben vestir trajes de gala unicolores, lo que prohíbe completamente los estampados de flores, corazones, entre otros.

Además, la tarjeta especifica dos colores rotundamente prohibidos: el blanco y el rojo. Esta particular restricción ha desatado teorías entre los presentadores del programa, quienes especulan que alguno de los novios podría sorprender luciendo un atuendo en tono rojo durante la ceremonia.



¿Qué pidió Giovanny Ayala de regalo de bodas?

Respecto a los detalles de boda, la pareja fue sutil pero firme. Expresaron que el regalo más valioso es la presencia y la diversión de sus familiares y amigos en la fiesta, aunque puntualizaron que cualquier detalle será bien recibido.

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El equipo de La Red estará presente en primera fila para llevar cada detalle de esta gran unión. No te pierdas las novedades de esta noticia en nuestro canal de YouTube o sintonizando la señal en vivo de Caracol Televisión.

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