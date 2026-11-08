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Boda de Giovanny Ayala: invitación, dress code, qué regalos pidieron y cuándo será el matrimonio

Descubre la fecha, las exigencias de vestuario y los detalles del matrimonio de Giovanny Ayala y María Gómez. ¡Entérate de más en Caracol Televisión!

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Giovanny Ayala se casa: invitación, dress code, qué regalos pidieron y cuándo será el matrimonio

El cantante llegará al altar con su pareja, María Gómez y ya tienen todo listo para recibir a sus invitados en un lugar muy especial del departamento del Meta. Descubre todos los detalles del protocolo.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 8 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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