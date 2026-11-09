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Qué dijo Shakira a fans en medio de preocupación por la salud de su papá

Shakira, cantante barranquillera, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño que ha recibido junto a su familia durante los quebrantos de salud de su padre.

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Shakira agradeció a fans en medio de inquietud por salud de su papá: “Una difícil semana”

La cantante barranquillera compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño que ha recibido junto a su familia durante los quebrantos de salud de su padre.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 9 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Foto: Getty Images