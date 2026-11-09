Shakira agradeció a fans en medio de inquietud por salud de su papá: “Una difícil semana”

Shakira atraviesa días de preocupación familiar, por los que incluso decidió viajar a Barranquilla, y decidió pronunciarse para agradecer a sus seguidores por los mensajes de apoyo que le han enviado. La artista colombiana publicó un breve, pero emotivo mensaje en su cuenta de X, en el que reconoció el cariño que ha recibido durante los últimos días, en medio de las noticias relacionadas con la salud de su padre, William Mebarak.

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“Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos ❤️”, escribió la intérprete de ‘Antología’.

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Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos ❤️ — Shakira (@shakira) November 9, 2026

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Las palabras de la barranquillera se conocieron durante la noche del domingo 8 de noviembre y también fueron compartidas en sus historias de Instagram. Aunque no ofreció detalles sobre la situación médica de su padre, su mensaje dejó ver que ha sido una semana complicada para ella y sus seres queridos.



¿Qué pasó con el papá de Shakira, William Mebarak?

La preocupación por la salud de William Mebarak, de 95 años, aumentó después de que Shakira fuera vista en Barranquilla acompañándolo durante un recorrido por el norte de la ciudad. Las imágenes, difundidas inicialmente por el medio local Zona Cero, mostraron a la cantante caminando junto a su padre, que se movilizaba en una silla de ruedas y recibía asistencia de personal médico. En algunos momentos, la artista lo tomó de la mano mientras permanecía a su lado.

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La presencia de Shakira en su ciudad natal también llamó la atención porque, en los días anteriores, habían circulado versiones sobre nuevos quebrantos de salud de su padre e incluso sobre una posible hospitalización. Sin embargo, hasta el momento, la familia no ha entregado un parte médico oficial que permita conocer con precisión la condición actual de William Mebarak. La cantante tampoco confirmó los reportes sobre una nueva hospitalización.

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No obstante, William Mebarak ha atravesado diferentes complicaciones médicas durante los últimos años. En 2022 sufrió una caída que tuvo consecuencias en su salud y, posteriormente, fue sometido a una intervención quirúrgica por hidrocefalia, condición para la que le implantaron una válvula.

En 2024 también enfrentó una neumonía que requirió atención médica especializada. Más recientemente, en mayo de 2026, presentó un episodio isquémico que motivó su traslado a un centro médico en Barranquilla.

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Estos antecedentes han hecho que sus seguidores estén especialmente atentos a cualquier información relacionada con su bienestar.