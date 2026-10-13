Shakira dedicó emotivo mensaje a Antonio de la Rúa en su ‘show’: “Todo se transforma”

Shakira llamó la atención de sus seguidores durante uno de sus conciertos al dedicarle unas palabras a su expareja, Antonio de la Rúa. La cantante barranquillera hizo una mención especial que despertó reacciones entre el público y volvió a poner el foco en la relación que mantiene actualmente con el empresario argentino, con quien tuvo una relación sentimental durante cerca de una década.

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¿Qué le dijo Shakira a Antonio de la Rúa en su concierto?

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Durante el último concierto de su residencia en Madrid, la intérprete de ‘La Tortura’ dedicó unas palabras a Antonio de la Rúa, con quien ha retomado una cercana relación. La presentación marcó el cierre de una serie de 13 espectáculos realizados en el estadio construido especialmente para albergar sus conciertos. En medio del cierre de su último, la mamá de Milan y Sasha reconoció el trabajo que el argentino ha realizado durante estos meses y destacó el lugar que ocupa actualmente en su vida.

“Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira (…) Porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler. Quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias", mencionó la artista que tuvo durante su gira a Maluma, Dua Lipa, Bizarrap, Laura Pausini, Dani Martin y Beéle, como cantantes invitados.

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El guiño de la intérprete de ‘Las de la intuición’ hacia el argentino no pasó desapercibido por parte de los asistentes, quienes registraron el momento exacto en que pronunció la frase “Todo se transforma”, dejando entrever que, hoy día, las diferencias quedaron atrás entre ambos y son muy buenos amigos. Además, su reencuentro en España ha generado interés por el papel de De la Rúa en la construcción de 'Macondo Park', el espacio que hizo parte de la residencia de la artista en Madrid.

¿Qué pasó entre Shakira y Antonio de la Rúa?

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Shakira y Antonio de la Rúa mantuvieron una relación sentimental y profesional durante más de una década, entre los años 2000 y 2010. Aunque su separación posterior incluyó distanciamiento y procesos legales, con los años aparentemente la pareja logró sanar diferencias. Tras la mudanza de la cantante barranquillera a Miami en 2023, la expareja retomó el contacto en un plano de amistad y respeto mutuo.

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Shakira dándole las gracias a Antonio De La Rúa por ayudarla en la gira! pic.twitter.com/fomafP6yT3 — 𝑨𝒏𝒕𝒉𝒐 𝒔𝒉𝒂𝒌𝒊𝒇𝒂𝒏 🐺 (@shakiraxspain) October 13, 2026