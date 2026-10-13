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Qué le dijo Shakira a su ex, Antonio de la Rúa, en su concierto de Madrid: “Todo se transforma”

La cantante barranquillera sorprendió, en pleno concierto, al dirigirse a su expareja Antonio de la Rúa, con quien se reconcilió poco después de volver a radicarse en Miami.

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Shakira dedicó emotivo mensaje a Antonio de la Rúa en su ‘show’: “Todo se transforma”

La cantante barranquillera sorprendió, en pleno concierto, al dirigirse a su expareja Antonio de la Rúa, con quien se reconcilió poco después de volver a radicarse en Miami.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 13 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Shakira y Antonio de la Rúa
Shakira y Antonio de la Rúa
Foto: Getty Images