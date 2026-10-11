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'El Andariego', intérprete de 'La foto de los dos', sufrió accidente de tránsito

El cantante Juan Carlos Hurtado, más conocido como 'El Andariego', sufrió un accidente en Sonsón, Antioquia, por ahora su estado de salud es estable y solo tuvo heridas leves.

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'El Andariego' sufrió accidente de tránsito: estado actual del cantante popular

El cantante Juan Carlos Hurtado, más conocido como 'El Andariego', sufrió un accidente en Sonsón, Antioquia, por ahora su estado de salud es estable y solo tuvo heridas leves.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 11 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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El Andariego tuvo un accidente de tránsito
El Andariego tuvo un accidente de tránsito
Foto: Instagram @elandariegooficial