'El Andariego' sufrió accidente de tránsito: estado actual del cantante popular

El cantante de música popular Juan Carlos Hurtado, conocido como El Andariego, sufrió un grave accidente de tránsito en las vías de Antioquia mientras se dirigía hacia las Fiestas de la Cosecha. Las autoridades de Sonsón confirmaron el choque y señalaron que el artista presenta heridas leves tras el incidente vial.

La noticia generó gran preocupación entre sus seguidores en todo el país, quienes rápidamente comenzaron a buscar información sobre su estado de salud actual y el desarrollo de sus próximas presentaciones musicales.



¿Cómo fue el accidente de tránsito de 'El Andariego' en Sonsón, Antioquia?

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El incidente vial se registró en el municipio de Sonsón, Antioquia, cuando el reconocido intérprete de música popular se desplazaba por las carreteras de la región con rumbo hacia el municipio de Nariño, donde tenía programado un concierto en el marco de las tradicionales Fiestas de la Cosecha.

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Las primeras versiones entregadas por las autoridades de tránsito en el lugar confirmaron el choque, encendiendo las alarmas en el género popular. Sin embargo, los reportes iniciales descartaron tragedias mayores y llevaron tranquilidad al gremio artístico y a sus fanáticos en las redes sociales.



¿Cuál es el estado de salud actual de 'El Andariego' tras el choque?

Para esclarecer los rumores, Noticias Caracol se comunicó directamente con el mánager del artista, quien confirmó que El Andariego no sufrió lesiones de gravedad y se encuentra estable recibiendo la valoración médica correspondiente.

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“Nada de gravedad físicamente, solo daños. En este momento está bien, está en Antioquia para la presentación en un municipio esta noche”, aseguró su equipo de representación a este medio.

Gracias a esto, se confirmó que el exponente de la música popular continuará con su agenda artística programada para este fin de semana, demostrando su compromiso con el público antioqueño que esperaba su show en las festividades locales.

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