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Cómo reaccionó Juan Roberto Vargas, de Noticias Caracol, al saber que será abuelo

El director de Noticias Caracol no ocultó su sorpresa al enterarse de que su hijo, Juan Camilo, periodista del Gol Caracol, y su pareja, Juanita, se convertirán en padres, y contó cómo tomó la noticia.

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“No me lo esperaba”: Juan Roberto Vargas habló sobre su etapa como abuelo

El director de Noticias Caracol no ocultó su sorpresa al enterarse de que su hijo, Juan Camilo, periodista del Gol Caracol, y su pareja, Juanita, se convertirán en padres, y contó cómo tomó la noticia.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 13 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Juan Roberto Vargas
Juan Roberto Vargas
Foto: Caracol TV