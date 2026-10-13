“No me lo esperaba”: Juan Roberto Vargas habló sobre su etapa como abuelo

La llegada de un bebé puede transformar por completo la vida de una familia, y Juan Roberto Vargas ya está viviendo esa emoción. El director de Noticias Caracol se prepara para convertirse en abuelo por primera vez y, según contaron él y su familia, la noticia lo tomó por sorpresa, pero rápidamente despertó en él una ilusión que hoy se traduce en planes, compras y preparativos para recibir al nuevo integrante.

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"Ese tanganazo no me lo esperaba. Y cuando Juan Camilo y Juanita nos contaron que van a ser papás, eso fue dentro de un carro, yo me bajé con 25 años más. Yo dije: 'Miércoles, ya abuelo'”, confesó en 'Se Dice de Mí' entre risas el comunicador.

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A pesar del impacto inicial, la ilusión de asumir esta nueva etapa familiar se apoderó de inmediato del periodista, quien ya se perfila como un abuelo consentidor y presente en cada detalle de la crianza del bebé.

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¿Cómo se llamará el nieto de Juan Roberto Vargas y cuándo nace?

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El nuevo integrante de la familia se llamará Juan Salvador y su nacimiento está previsto para el mes de diciembre, convirtiéndose en el mejor regalo de Navidad para los Vargas. Con este nombre, la familia continuará una tradición especial: mantener "la dinastía de los Juanes".

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La emoción en el hogar de los Vargas ha llegado a niveles muy divertidos. Según dijo el círculo familiar en ‘Se Dice de Mí’, el periodista ya quiere tener todo listo en su propia casa para cuando el bebé lo visite: ha insistido en adecuar un cuarto exclusivo para el bebé, a tal punto que su esposa le ha tenido que recordar entre bromas que el niño no vivirá con él.

Además, ya compró tapetes, biberones y todo tipo de accesorios para la llegada del pequeño y cada lugar que visita lo proyecta como un espacio para compartir y hacer planes junto a su nieto, lo que emociona a Juan Camilo, que destacó la gran relación que tiene con su papá.

