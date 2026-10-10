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Se Dice de Mí: Juan Roberto Vargas habló de su infancia junto a su madre y cómo superó las dificultades - CaracolTV
Juan Roberto Vargas recordó su infancia junto a su madre y las dificultades que enfrentó. El periodista contó cómo esas experiencias marcaron su vida y lo impulsaron a luchar por sus sueños.
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Se Dice de Mí: Juan Roberto Vargas habló de su infancia junto a su madre y cómo superó las dificultades
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Juan Roberto Vargas recordó su infancia junto a su madre y las dificultades que enfrentó. El periodista contó cómo esas experiencias marcaron su vida y lo impulsaron a luchar por sus sueños.
Por:
Jorge Andrés Bernal
|
10 de Octubre, 2026
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