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Se Dice de Mí: Juan Roberto Vargas habló de su infancia junto a su madre y cómo superó las dificultades - CaracolTV

Juan Roberto Vargas recordó su infancia junto a su madre y las dificultades que enfrentó. El periodista contó cómo esas experiencias marcaron su vida y lo impulsaron a luchar por sus sueños.

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Se Dice de Mí: Juan Roberto Vargas habló de su infancia junto a su madre y cómo superó las dificultades

Juan Roberto Vargas recordó su infancia junto a su madre y las dificultades que enfrentó. El periodista contó cómo esas experiencias marcaron su vida y lo impulsaron a luchar por sus sueños.

Por: Jorge Andrés Bernal
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