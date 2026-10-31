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Se Dice de Mí: Ciro Quiñonez recordó lo importante que fue Yeison Jiménez para su crecimiento musical

En ‘Se Dice De Mí’, Ciro Quiñonez contó qué hizo Yeison Jiménez para ayudarlo a interpretar música popular y, además, confesó cual es la verdadera razón del problema que tiene con Giovanny Ayala.

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42:46 min
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Ciro Quiñonez recordó lo importante que fue Yeison Jiménez para su crecimiento musical
Capítulo Se Dice de Mí: Búfalo
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Se Dice de Mí: Ciro Quiñonez recordó lo importante que fue Yeison Jiménez para su crecimiento musical

En ‘Se Dice De Mí’, Ciro Quiñonez contó qué hizo Yeison Jiménez para ayudarlo a interpretar música popular y, además, confesó cual es la verdadera razón del problema que tiene con Giovanny Ayala.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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Capítulo Se Dice de Mí: Búfalo
Búfalo sobrevivió a una infancia difícil y se convirtió en el héroe de los niños | Se Dice de Mí
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