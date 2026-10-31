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Se Dice de Mí: Ciro Quiñonez recordó lo importante que fue Yeison Jiménez para su crecimiento musical
En ‘Se Dice De Mí’, Ciro Quiñonez contó qué hizo Yeison Jiménez para ayudarlo a interpretar música popular y, además, confesó cual es la verdadera razón del problema que tiene con Giovanny Ayala.
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Se Dice de Mí: Ciro Quiñonez recordó lo importante que fue Yeison Jiménez para su crecimiento musical
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En ‘Se Dice De Mí’, Ciro Quiñonez contó qué hizo Yeison Jiménez para ayudarlo a interpretar música popular y, además, confesó cual es la verdadera razón del problema que tiene con Giovanny Ayala.
Por:
Juanita Ángel Maldonado
|
31 de Octubre, 2026
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