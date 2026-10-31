Se Dice de Mí: Ciro Quiñonez recordó lo importante que fue Yeison Jiménez para su crecimiento musical En ‘Se Dice De Mí’, Ciro Quiñonez contó qué hizo Yeison Jiménez para ayudarlo a interpretar música popular y, además, confesó cual es la verdadera razón del problema que tiene con Giovanny Ayala.