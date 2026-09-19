Se Dice de Mí: con la llegada de la fama, Alan Ramírez se dejó tentar por el alcohol

Capítulo Se Dice de Mí: Alan Ramírez HOY 19 de septiembre- CaracolTV
Familiares, amigos y colegas reviven los momentos más importantes de la carrera de Alan Ramírez en 'Se Dice De Mí'. El cantante se sincera sobre la ayuda que le dio Luis Alberto Posada para iniciar su carrera, los consejos de Yeison Jiménez antes de su fallecimiento en Boyacá en un accidente de avioneta y cómo inició la relación son su novia, Lidys Castro.
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