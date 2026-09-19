42:56 min con la llegada de la fama, Alan Ramírez se dejó tentar por el alcohol Silvia Corzo se eligió a sí misma: priorizó sus sueños, salud y deseos | Capítulo 41:14 Karol G recordó su relación con Anuel y Yeison Jiménez predijo su muerte | Capítulo 43:23 Desde los 18 años la vida de María Carolina Hoyos fue marcada por la violencia | Capítulo 42:56 con la llegada de la fama, Alan Ramírez se dejó tentar por el alcohol

Se Dice de Mí: con la llegada de la fama, Alan Ramírez se dejó tentar por el alcohol Familiares, amigos y colegas reviven los momentos más importantes de la carrera de Alan Ramírez en 'Se Dice De Mí'. El cantante se sincera sobre la ayuda que le dio Luis Alberto Posada para iniciar su carrera, los consejos de Yeison Jiménez antes de su fallecimiento en Boyacá en un accidente de avioneta y cómo inició la relación son su novia, Lidys Castro.