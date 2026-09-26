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Capítulo 47 'Yo Me Llamo'
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Se Dice de Mí: Ramsés Ramos: sus primeros trabajos y la razón de un papel que le negaron

Estudió derecho, pero lo dejó por la actuación y se mudó a Bogotá; sus padres le retiraron el habla por 7 años. Trabajó en varios oficios y sufrió discriminación racial al iniciar su carrera.

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Se Dice de Mí: Ramsés Ramos: sus primeros trabajos y la razón de un papel que le negaron

Estudió derecho, pero lo dejó por la actuación y se mudó a Bogotá; sus padres le retiraron el habla por 7 años. Trabajó en varios oficios y sufrió discriminación racial al iniciar su carrera.

Por: Juanita Ángel Maldonado
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