Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Capítulo 52 'Yo Me Llamo'
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Se Dice de Mí: Alejandro Estrada habló sobre su vida y su matrimonio con Nataly Umaña

Alejandro contó que antes de separarse, su matrimonio estaba atravesando una etapa difícil de superar y eso fue el detonante del divorcio. Además, recordó lo difícil que fue salir al público tras la ruptura.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Capítulo Alejandro Estrada
Alejandro Estrada habló sobre su vida y su matrimonio con Nataly Umaña
Thumbnail
Ramsés Ramos: sus primeros trabajos y la razón de un papel que le negaron
Capítulo.jpg
42:56
con la llegada de la fama, Alan Ramírez se dejó tentar por el alcohol
Thumbnail
Silvia Corzo se eligió a sí misma: priorizó sus sueños, salud y deseos | Capítulo
Capítulo Alejandro Estrada
Alejandro Estrada habló sobre su vida y su matrimonio con Nataly Umaña

Se Dice de Mí: Alejandro Estrada habló sobre su vida y su matrimonio con Nataly Umaña

Alejandro contó que antes de separarse, su matrimonio estaba atravesando una etapa difícil de superar y eso fue el detonante del divorcio. Además, recordó lo difícil que fue salir al público tras la ruptura.

Por: Juanita Ángel Maldonado
|
Thumbnail
Ramsés Ramos: sus primeros trabajos y la razón de un papel que le negaron
Capítulo.jpg
42:56
con la llegada de la fama, Alan Ramírez se dejó tentar por el alcohol
Thumbnail
Silvia Corzo se eligió a sí misma: priorizó sus sueños, salud y deseos | Capítulo
Karol G recordó su relación con Anuel y Yeison Jiménez predijo su muerte | Capítulo
41:14
Karol G recordó su relación con Anuel y Yeison Jiménez predijo su muerte | Capítulo
Thumbnail
43:23
Desde los 18 años la vida de María Carolina Hoyos fue marcada por la violencia | Capítulo
Thumbnail
Miky McPhantom se hizo humorista en un difícil momento político en Argentina
Capítulo Alejandro Estrada
Alejandro Estrada habló sobre su vida y su matrimonio con Nataly Umaña