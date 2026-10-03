Se Dice de Mí: Alejandro Estrada habló sobre su vida y su matrimonio con Nataly Umaña
Alejandro contó que antes de separarse, su matrimonio estaba atravesando una etapa difícil de superar y eso fue el detonante del divorcio. Además, recordó lo difícil que fue salir al público tras la ruptura.
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Alejandro Estrada habló sobre su vida y su matrimonio con Nataly Umaña
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