41:02 min a Jairo Martínez le descubrieron cáncer el día de su cumpleaños y sabe a qué edad morirá 42:46 Ciro Quiñonez recordó lo importante que fue Yeison Jiménez para su crecimiento musical Búfalo sobrevivió a una infancia difícil y se convirtió en el héroe de los niños | Se Dice de Mí 42:58 Martina la Peligrosa forjó su camino con la misma pasión que su hermana Adriana Lucía 41:02 a Jairo Martínez le descubrieron cáncer el día de su cumpleaños y sabe a qué edad morirá

Se Dice de Mí: a Jairo Martínez le descubrieron cáncer el día de su cumpleaños y sabe a qué edad morirá El reconocido productor barranquillero habló de los momentos en el que estuvo al borde de la muerte, aunque sabía que iba a sobrevivir. Además, contó de su relación con Shakira y mucho más.