Se Dice de Mí: a Jairo Martínez le descubrieron cáncer el día de su cumpleaños y sabe a qué edad morirá

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Se Dice de Mí de Jairo Martínez HOY, por Caracol: dice que sabe a qué edad morirá

El reconocido productor barranquillero habló de los momentos en el que estuvo al borde de la muerte, aunque sabía que iba a sobrevivir. Además, contó de su relación con Shakira y mucho más.

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El reconocido productor barranquillero habló de los momentos en el que estuvo al borde de la muerte, aunque sabía que iba a sobrevivir. Además, contó de su relación con Shakira y mucho más.

Por: Caracol Televisión
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