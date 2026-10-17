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Se Dice de Mí: Martina la Peligrosa forjó su camino con la misma pasión que su hermana Adriana Lucía - CaracolTV

La cantante recuerda sus orígenes, un doloroso episodio familiar marcado por el conflicto armado y su camino en la música. Habla de su divorcio del guitarrista de su grupo y de cómo volvió a encontrar el amor.

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Se Dice de Mí: Martina la Peligrosa forjó su camino con la misma pasión que su hermana Adriana Lucía

La cantante recuerda sus orígenes, un doloroso episodio familiar marcado por el conflicto armado y su camino en la música. Habla de su divorcio del guitarrista de su grupo y de cómo volvió a encontrar el amor.

Por: Caracol Televisión
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