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Se Dice de Mí: Israel Romero recordó su trayectoria y los momentos más difíciles de su vida - CaracolTV
El reconocido acordeonero del Binomio de Oro, Israel Romero habló de sus 50 años de trayectoria musical, la muerte de Rafael Orozco y la enfermedad que logró superar.
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Se Dice de Mí: Israel Romero recordó su trayectoria y los momentos más difíciles de su vida
43:30 min
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Se Dice de Mí: Israel Romero recordó su trayectoria y los momentos más difíciles de su vida
El reconocido acordeonero del Binomio de Oro, Israel Romero habló de sus 50 años de trayectoria musical, la muerte de Rafael Orozco y la enfermedad que logró superar.
Por:
Jorge Andrés Bernal
|
28 de Noviembre, 2026
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