Apartándose de la fama internacional que cosechó bajo el nombre de Maritza Rodríguez, la barranquillera Sarah Mintz atraviesa una etapa radicalmente distinta en Israel, país en el que reside desde hace cinco años. En una reciente conversación con el pódcast 'Historias con Ritmo', de Caracol Televisión, la artista abrió las puertas de su cotidianidad para contar cuáles son los oficios con los que hoy se gana la vida y nutre su espiritualidad.

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Actualmente, a sus 51 años, Mintz divide su agenda entre la crianza de sus hijos, las conferencias espirituales y dos labores muy concretas: su trabajo en un "maón", como se conoce en Israel a los jardines infantiles, y su rol como "morá" (maestra) de mujeres que buscan abrazar la fe judía.

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"Tengo lugares fijos, pero es muy lindo porque les tengo que dar de comer, así como tengo que limpiar, tengo que barrer, tengo que trapear, tengo que cuidarlos y darles clase", relató entre risas la colombiana sobre su jornada con niños desde los seis meses hasta los cinco años.

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Por qué Sarah Mintz entró a trabajar en un jardín infantil

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Aunque podría parecer un giro inesperado para una figura reconocida en toda Latinoamérica, Sarah aseguró que entrar a trabajar en el jardín infantil nació de una necesidad práctica: perfeccionar su dominio del hebreo. Al moverse principalmente en entornos donde se habla español o inglés, encontró en los niños israelíes a los mejores profesores del idioma.

Según explicó en la entrevista, los pequeños le hablan con total naturalidad e incluso le corrigen la pronunciación, mientras ella les canta rondas tradicionales en español. Más allá de las tareas de aseo y cuidado, asegura que el contacto diario con los menores le llena el corazón y le permite experimentar una ternura similar a la de ser abuela, ya que fue madre a una edad madura.

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Que está haciendo Sarah Mintz como maestra religiosa

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A la par de su trabajo en el maón, la barranquillera desempeña una labor profunda dentro de su comunidad religiosa. Como morá, lidera la formación de un grupo de mujeres que atraviesan el proceso de conversión al judaísmo, enseñándoles desde las plegarias diarias y el manejo del libro de rezos, hasta las estrictas normas del kashrut, relacionadas con la preparación y separación de alimentos permitidos por la Torá.

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Su alcance, sin embargo, trasciende las fronteras de Israel. A través de videollamadas por Zoom, Mintz trabaja como 'coach' espiritual para decenas de personas, en su mayoría de Latinoamérica, que buscan acercamiento a la Torá, además de dictar charlas y conferencias tanto en su país de residencia como en el exterior.