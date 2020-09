Sarah Mintz recuerda los desafíos que enfrentó en Rafael Orozco, el ídolo

Sarah Mintz interpreta a Martha Mónica en la serie que ha vuelto a conquistar los corazones de los colombianos con la gran historia de Rafael Orozco. Debido a que venía de trabajar fuera de la pantalla nacional, sus temores al regresar fueros bastantes.

La actriz recuerda que quería que sus compañeros se set “rompieran esa imagen de la actriz internacional que no fuera real”, ella no quería que la vieran como algo que no era e inalcanzable, pues “palpaba” que la gente podría tener un concepto errado de ella.

Yo venía con un estilo de interpretación muy diferente de los que se hacen en Colombia, pero quería que me vieran como la chica barranquillera que yo soy fuera de cámara

Además, la preocupación porque le salieran los dichos costeños fue otro reto, sin embargo, asegura que ese aspecto “floreció espectacular” y le encantó trabajar en los lugares exteriores.

Colombia me recibió bien después de estar tan ausente en pantalla

Para Sarah Mintz todo fue positivo, pero si señala que le costó volver a aprenderse los libretos, pues ya venía de trabajar tanto en Miami con apuntador que le tocó retomar el juicio y disciplina con el estudio de estos.