Se Dice de Mí: Búfalo sobrevivió a una infancia difícil y se convirtió en el héroe de los niños | Se Dice de Mí - CaracolTV En Se Dice de Mí, el strongman que ha estado en el ‘Desafío’ y ahora hace parte de ‘Yo Me Llamo’, habla de los duros momentos que ha enfrentado y cómo se volvió el hombre más fuerte de Colombia.