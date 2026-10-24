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Se Dice de Mí: Búfalo sobrevivió a una infancia difícil y se convirtió en el héroe de los niños | Se Dice de Mí - CaracolTV

En Se Dice de Mí, el strongman que ha estado en el ‘Desafío’ y ahora hace parte de ‘Yo Me Llamo’, habla de los duros momentos que ha enfrentado y cómo se volvió el hombre más fuerte de Colombia.

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Capítulo Se Dice de Mí: Búfalo
Búfalo sobrevivió a una infancia difícil y se convirtió en el héroe de los niños | Se Dice de Mí
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42:58
Martina la Peligrosa forjó su camino con la misma pasión que su hermana Adriana Lucía
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43:32
Juan Roberto Vargas habló de su infancia junto a su madre y cómo superó las dificultades
Capítulo Alejandro Estrada
Alejandro Estrada habló sobre su vida y su matrimonio con Nataly Umaña
Capítulo Se Dice de Mí: Búfalo
Búfalo sobrevivió a una infancia difícil y se convirtió en el héroe de los niños | Se Dice de Mí

Se Dice de Mí: Búfalo sobrevivió a una infancia difícil y se convirtió en el héroe de los niños | Se Dice de Mí

En Se Dice de Mí, el strongman que ha estado en el ‘Desafío’ y ahora hace parte de ‘Yo Me Llamo’, habla de los duros momentos que ha enfrentado y cómo se volvió el hombre más fuerte de Colombia.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
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42:58
Martina la Peligrosa forjó su camino con la misma pasión que su hermana Adriana Lucía
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Juan Roberto Vargas habló de su infancia junto a su madre y cómo superó las dificultades
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con la llegada de la fama, Alan Ramírez se dejó tentar por el alcohol
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Capítulo Se Dice de Mí: Búfalo
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