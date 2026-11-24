Este martes 24 de noviembre, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como El Choliseo, fue el escenario de la gran final de Miss Universo 2026, una edición que reunió a representantes de diferentes rincones del mundo. En total, 116 candidatas de países y territorios de los seis continentes participaron en esta competencia por la corona universal.

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¿Quién es y de dónde es la nueva Miss Universo?

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Jennifer Barreto, la nueva Miss Universo, es mucho más que una reina de belleza. Su preparación académica incluye estudios en Psicología y Trabajo Social, además de formación en temas como intervención en trauma, protección infantil y violencia doméstica. Estos conocimientos también han sido parte de su experiencia laboral, especialmente en proyectos enfocados en la prevención de la violencia y el bienestar familiar.

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Antes de llegar a Miss Universo, Jennifer trabajó en Fort Cavazos, Texas, para el programa Family Advocacy Program del Departamento del Ejército de Estados Unidos. Allí se desempeñó como educadora y especialista en respuesta a crisis, brindando orientación y acompañamiento a familias militares.



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En su vida personal, la nueva Miss Universo es esposa y madre de una niña llamada Penélope. Su llegada a los concursos de belleza también representó un reto, pues no contaba con experiencia previa en pasarelas. Sin embargo, decidió asumir el desafío y representó al municipio de San Sebastián en Miss Universe Puerto Rico 2026, certamen en el que consiguió el título nacional.

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Ahora, después de alcanzar la corona universal en una edición celebrada en Puerto Rico, Jennifer Barreto comienza una nueva etapa en la que tendrá la oportunidad de llevar sus proyectos y causas sociales a una plataforma internacional.

Cabe mencionar que esta es la quinta corona de Miss Universo para Puerto Rico. La última vez que la isla caribeña tuvo una reina de belleza fue en 2006, con la victoria de Zuleyka Rivera.

Así quedó el Top 5 de Miss Universo 2026: Puerto Rico se llevó la corona

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La gran final de Miss Universo 2026 dejó a cinco candidatas en los primeros lugares. Nueva Zelanda se quedó con el puesto de tercera finalista, seguida de Filipinas como segunda finalista y Venezuela como primera finalista. Por su parte, República Dominicana obtuvo el título de virreina, mientras que Puerto Rico se llevó la corona y fue elegida como la nueva Miss Universo.