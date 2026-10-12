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Qué hace ‘Myriam Hernández’ de ‘Yo Me Llamo’ 2026: trabaja con marca de lujo

‘Myriam Hernández’ de ‘Yo Me Llamo’ reveló en ‘Día a Día’ que además de su talento para interpretar a la cantante chilena, tiene una trayectoria de casi siete años en el sector de la moda.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Myriam Hernández’ de ‘Yo Me Llamo’ es diseñadora de modas y trabaja en marca de lujo

La exparticipante reveló en ‘Día a Día’, programa de Caracol, que además de su talento para interpretar a la cantante chilena, tiene una trayectoria de casi siete años en el sector de la moda.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 12 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Myriam Hernández’ de ‘Yo Me Llamo’ 2026
‘Myriam Hernández’ de ‘Yo Me Llamo’ 2026
Foto: Caracol TV