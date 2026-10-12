‘Myriam Hernández’ de ‘Yo Me Llamo’ es diseñadora de modas y trabaja en marca de lujo

Any Tobón, la mujer que está detrás de la imitadora de Myriam Hernández, tiene una faceta profesional que va más allá de los escenarios: es diseñadora de modas y lleva varios años vinculada a una empresa de lencería de lujo colombiana, donde ha construido una carrera que le ha permitido desempeñarse en diferentes áreas hasta llegar a la dirección de desarrollo de producto.

La exparticipante de 'Yo Me Llamo' explicó que su recorrido en la industria de la moda ha sido un proceso de crecimiento. Comenzó como diseñadora patronista y, con el paso del tiempo, asumió nuevas responsabilidades hasta llegar a ser directora de desarrollo de producto de la marca con la que trabaja hoy.



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Su experiencia también incluye otras áreas del proceso de creación y fabricación de prendas, como producción, corte y calidad. Este recorrido, según explicó, le ha permitido conocer distintas etapas del desarrollo de una colección y valorar el trabajo que hay detrás de cada producto.

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La imitadora también destacó que para ella el lujo no se limita a una etiqueta o a un precio, sino que está relacionado con la calidad, los materiales y el cuidado de los detalles.





Su testimonio dejó ver que la música y la moda conviven en su vida: mientras trabaja en el desarrollo de productos, también se dedicó a preparar su interpretación de Myriam Hernández para el programa de Caracol Televisión. Uno de los aspectos que más destacó Tobón fue el respaldo que recibió de los dueños de la empresa cuando les contó que participaría en ‘Yo Me Llamo’.

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“Para mí es como mi segunda familia, mi segundo hogar. Un equipo maravilloso que me ha apoyado mucho, incluso en este nuevo proyecto también. Mis jefes, que son los dueños [de la marca], ellos han confiado en mi talento en 360 grados. O sea, en mi talento aquí y en mi talento cantando", ecplicó.

¿Cuál es el nombre real de Myriam Hernández y de dónde es?

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La cantautora chilena conocida mundialmente como Myriam Hernández se llama en realidad Miriam Raquel Hernández Navarro. Nació el 2 de mayo de 1965 en Ñuñoa, Santiago de Chile, y es catalogada como una de las exponentes más emblemáticas de la balada romántica en español. Entre los mayores éxitos musicales de la artista chilena destacan icónicas baladas de los años 80 y 90 como 'El hombre que yo amo', 'Huele a peligro', 'Se me fue', 'Mío' y 'Herida', temas que han marcado a varias generaciones en toda Latinoamérica.

