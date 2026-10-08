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Los mini imitadores de ‘Vilma Palma e Vampiro’ contaron anécdota que vivieron con el grupo original

Tras finalizar la presentación, Amparo Grisales confesó que se erizó cuatro veces con el ‘show’. Además, Aurelio también dijo que le paso lo mismo. Los mini concursantes hicieron una tierna revelación.

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Los mini imitadores de ‘Vilma Palma e Vampiro’ contaron anécdota que vivieron con los originales

Tras finalizar la presentación, Amparo Grisales confesó que se erizó cuatro veces con el ‘show’. Además, Aurelio también dijo que le paso lo mismo. Los mini concursantes hicieron una tierna revelación.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 8 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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'Yo Me Llamo Mini Vilma Palma e Vampiros' en el Templo de la Imitación.png
'Yo Me Llamo Mini Vilma Palma e Vampiros' en el Templo de la Imitación.png
Foto: Caracol Televisión