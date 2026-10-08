Los mini imitadores de ‘Vilma Palma e Vampiro’ contaron anécdota que vivieron con los originales

La noche de ‘Yo Me Llamo’ se llenó de nostalgia, talento y mucha energía noventera con la presentación de los mini imitadores de Vilma Palma e Vampiro. Con una interpretación impecable que cautivó de principio a fin, los pequeños participantes lograron mover las fibras del jurado y del público.

El impacto fue tal que la Diva de Colombia, Amparo Grisales, no pudo ocultar su emoción y confesó abiertamente que se le erizó la piel en cuatro ocasiones a lo largo del show. A las felicitaciones se sumó el particular jurado Aurelio, quien admitió haber sentido la misma emoción al ver la entrega y disciplina de los niños en el escenario.



Tras recibir los elogios del panel de jurados, los pequeños concursantes conmovieron a todos al compartir una tierno recuerdo: contaron una linda anécdota sobre el momento en que tuvieron la oportunidad de compartir con los integrantes reales de la famosa banda argentina. Este detalle cerró con broche de oro una de las actuaciones más memorables de la gala.

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Cuál es la historia y de dónde es la banda Vilma Palma e Vampiro

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Vilma Palma e Vampiro es una icónica banda de rock en español e pop rock formada en septiembre de 1990 en la ciudad de Rosario, Argentina. Liderada por el vocalista Mario "Pájaro" Gómez y el guitarrista Jorge Risso, la agrupación alcanzó fama internacional en toda América Latina en la década de los 90 gracias a grandes éxitos como La pachanga, Auto rojo y Fondo profundo.

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Por qué la banda argentina se llama Vilma Palma e Vampiro