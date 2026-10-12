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Juan Roberto Vargas reveló las amenazas que ha recibido y cómo llegó a Noticias Caracol - CaracolTV

Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, contó en ‘Se dice de mí’ que ha recibido amenazas de grupos al margen de la ley. También recordó cómo se enteró de su nombramiento en 2014.

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Juan Roberto Vargas reveló las amenazas que ha recibido y cómo llegó a Noticias Caracol

Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, contó en ‘Se dice de mí’ que ha recibido amenazas de grupos al margen de la ley. También recordó cómo se enteró de su nombramiento en 2014.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 12 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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