Juan Roberto Vargas reveló las amenazas que ha recibido y cómo llegó a Noticias Caracol

Durante su participación en ‘Se dice de mí’, el periodista habló sobre los riesgos que ha enfrentado a lo largo de su carrera. Vargas reveló que ha sido amenazado en varias oportunidades por grupos al margen de la ley, una situación que evidencia los desafíos que puede afrontar el ejercicio del periodismo en Colombia.

El director de Noticias Caracol también recordó cómo recibió la noticia de su nombramiento en 2014 y repasó parte del camino que ha recorrido desde entonces al frente del informativo. Su testimonio permitió conocer detalles de una etapa decisiva en su trayectoria profesional y de los retos que ha asumido durante estos años.



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