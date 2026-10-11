María Alejandra López, nueva Miss Colombia, participó en 2013 con Paulina Vega, así se veía

La noche del 10 de octubre, María Alejandra López se convirtió en la nueva representante de Miss Universe Colombia. Sin embargo, antes de alcanzar este título, la modelo ya había participado en diferentes concursos de belleza, en los que consiguió importantes reconocimientos. Uno de los más recordados fue el Concurso Nacional de Belleza de 2013, edición en la que compartió escenario con Paulina Vega.

María Alejandra López, nueva Miss Universe Colombia, y Paulina Vega

En el Concurso Nacional de Belleza de 2013, María Alejandra López representó a Risaralda, mientras que Paulina Vega participó por Atlántico. Al finalizar la competencia, fue la barranquillera quien obtuvo el título de Señorita Colombia, un triunfo que marcaría un momento importante en su carrera, pues después se convirtió en Miss Universo 2014.

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Por su parte, María Alejandra López obtuvo el título de primera princesa, un resultado que la ubicó entre las finalistas de aquella edición. Ahora, 13 años después de esa participación, la modelo vuelve a ocupar un lugar destacado en los concursos de belleza tras conseguir la corona de Miss Universe Colombia.

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Su reciente triunfo también ha despertado el interés de los usuarios en redes sociales, donde han vuelto a circular fotografías de su paso por el certamen de 2013. Algunas de estas imágenes muestran a María Alejandra junto a Paulina Vega, lo que ha llevado a recordar aquella competencia y a comparar sus apariciones de entonces con las más recientes.





El regreso de estas fotografías ha puesto nuevamente en conversación la trayectoria de María Alejandra López y los diferentes concursos en los que ha participado antes de convertirse en la actual representante de Miss Universe Colombia.

Mira las imágenes de María Alejandra López durante el Concurso Nacional de Belleza de 2013, cuando compartió escenario con Paulina Vega Dieppa: