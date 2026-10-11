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María Alejandra López, nueva Miss Colombia, participó en 2013 con Paulina Vega, así se veía

La nueva representante de Colombia ante Miss Universo ya había participado en varios concursos y en 2013 fue superada solo por Paulina Vega, mira las fotos de las dos reinas juntas.

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María Alejandra López, nueva Miss Colombia, participó en 2013 con Paulina Vega, así se veía

La nueva representante de Colombia ante Miss Universo ya había participado en varios concursos y en 2013 fue superada solo por Paulina Vega, mira las fotos de las dos reinas juntas.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 11 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Nueva Miss Universe Colombia: María Alejandra López Pérez
Nueva Miss Universe Colombia: María Alejandra López Pérez
Foto: Instagram @malopezp