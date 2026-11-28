En el marco de los quince años de La Red, el programa de entretenimiento de Caracol Televisión pone el foco en una faceta poco conocida de Nairo Quintana: la del esposo, el papá y el hombre que hay detrás del campeón del ciclismo.

A lo largo de estos quince años celebrando grandes figuras y triunfos, La Red presenta el testimonio de su esposa, Yeimy Paola Hernández, quien relata cómo nació su historia de amor cuando el ciclista apenas comenzaba a abrirse camino en este deporte.



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