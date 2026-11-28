Los corazones partidos volvieron a ser protagonistas en el 'set' de La Red. Según confirmó el programa de entretenimiento de Caracol Televisión, el reconocido humorista Carlos Andrés Mejía, recordado popularmente por su personaje de ‘Obvidio’, había regresado al “mercado del usado” tras separarse de Laura Salgado.

De acuerdo con una fuente muy cercana, la pareja había decidido poner fin a su relación sentimental después de haber llegado al altar en octubre de 2024, en la ciudad de Medellín. De esta manera, le habían puesto punto final a una historia de amor que parecía diseñada para durar toda la vida.



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¿Qué pasó entre Carlos Andrés Mejía ‘Obvidio’ y Laura Salgado?

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Aunque no se detallaron los motivos específicos detrás de la ruptura, durante la emisión del programa se reveló que el distanciamiento no había sido reciente. "Nos cuentan que llevan cerca de cuatro meses separados y que ya iniciaron los trámites del divorcio", aseguró Carlos Vargas





La noticia tomó por sorpresa a los seguidores del humorista, pues la relación había tenido un largo recorrido antes de dar el "sí, acepto". Tras cinco años de noviazgo, Mejía le había propuesto matrimonio a Laura Salgado en Cartagena y, siete meses después, habían celebrado tanto la ceremonia religiosa como la gran fiesta en Medellín, un evento del cual La Red había sido testigo exclusivo.

Ante la noticia de su soltería, los presentadores recordaron que la vida amorosa de Carlos Andrés Mejía había estado marcada por capítulos difíciles. "Pido para este hombre un ‘puro yo te conjuro’ para ver si de una vez por todas le llega el amor del bueno", comentó Marco Antonio entre risas y solidaridad.

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"De no te lo puedo creer. ¡Definitivamente, Cupido le debe una explicación a nuestro querido Carlos Andrés!", expresó Mary Méndez al conocer los detalles de esta nueva ruptura.

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Así se conocieron los detalles de esta y otras noticias de la farándula nacional en la emisión de La Red, que podía verse a través de la señal en vivo de Caracol Televisión y cuyos mejores momentos también estaban disponibles en Caracol Play.

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