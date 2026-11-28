La celebración de los quince años de La Red también resalta trayectorias que saben lo que significa mantenerse vigentes frente a las cámaras. En esta oportunidad, el turno es para Humberto Rodríguez, conocido cariñosamente como ‘El Gato’, quien ha estado al frente de Sábados Felices por más de quince años.

Durante su paso por La Red, el querido humorista y presentador comparte historias y secretos de este recorrido de una década y media acompañando los fines de semana de la televisión colombiana.



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