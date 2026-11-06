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Cuál es la razón por la que Shakira visitó Barranquilla en las últimas horas

La cantante colombiana Shakira regresó de urgencia a Barranquilla para acompañar a su padre, William Mebarak Chadid, tras reportarse nuevos quebrantos en su salud.

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Shakira llegó a Barranquilla para acompañar a su padre tras sufrir complicaciones de salud

La cantante colombiana Shakira regresó de urgencia a Barranquilla para acompañar a su padre, William Mebarak Chadid, tras reportarse nuevos quebrantos en su salud.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 6 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Shakira junto a sus padres, Nidia del Carmen Ripoll Torrado y William Mebarak
Shakira junto a sus padres, Nidia del Carmen Ripoll Torrado y William Mebarak
Foto: @cfshakirabogota