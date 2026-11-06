Luisa Fernanda W mostró su cambio de 'look' radical luego de su boda con Pipe Bueno: ¿Irreconocible?

La creadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda W volvió a acaparar todas las miradas del público, pero esta vez el motivo no fue su romántica boda con el cantante de música popular Pipe Bueno en la Catedral de Sal de Zipaquirá. Después de estar en boca de todos por su matrimonio, la paisa decidió dar un giro absoluto a su imagen personal y despedirse de su característica melena larga que la acompañó durante tantos años, marcando un nuevo comienzo en su nueva etapa como casada.

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El cambio no tardó en viralizarse en plataformas como Instagram y TikTok, donde millones de usuarios empezaron a debatir sobre el nuevo aire que adoptó la influenciadora. Mientras algunos aplaudieron la frescura y elegancia de su apuesta, otros se mostraron sorprendidos por lo drástico de la transformación, la cual rompe con el tradicional estilo sofisticado que había lucido recientemente.



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Qué se hizo Luisa Fernanda W en el cabello

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A pesar de que su nuevo 'look' encajó después de su boda y con el inicio de su luna de miel, la propia empresaria se encargó de despejar los rumores y aclarar que la decisión de cambiar de imagen no respondió a una temática nupcial o a una exigencia de su reciente estado civil.





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Según relató a través de sus redes sociales, se trataba de una idea que venía contemplando desde hace varios meses, esperando únicamente el momento de sentir la seguridad y "tener la personalidad" para aceptar el tijerazo.

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Foto: Instargam @luisafernandaw Foto: Instargam @luisafernandaw

"Yo venía con las ganas de cortarme el pelo desde el año pasado. Este tipo de cambios es de tener la certeza. Me encantó, me siento como yo y eso es muy importante", expresó en sus historias de Instagram, dejando claro que que su prioridad al momento de transformar su apariencia es la comodidad consigo misma antes de tomar en cuenta las opiniones o críticas de los demás.

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Cómo reaccionaron los seguidores de Luisa Fernanda W

Como suele ocurrir con las grandes figuras de la farándula nacional, las opiniones de la comunidad digital no se hicieron esperar. Por un lado, la sección de comentarios se llenó de elogios por parte de fanáticos que celebraron con frases como "Ahora te ves hermosa" o "Te luce perfecto este estilo". Sin embargo, no faltaron los cibernautas que abrieron el debate sobre si este corte de cabello podía hacerla ver mayor.

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Luisa Fernanda W respondió contundentemente a quienes cuestionaron su elección estética, asegurando que se siente plenamente identificada con su edad y descartando por completo que el cambio la perjudique. De esta manera, la influenciadora reafirma que su estilo actual es una declaración de autenticidad y que está abriendo la puerta a nuevas facetas mientras continúa disfrutando de su viaje con Pipe Bueno y consolidando su comunidad digital.