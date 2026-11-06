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Por qué Luisa Fernanda W cambió su apariencia luego de su boda con Pipe Bueno: qué se hizo

Luisa Fernanda W se hizo un nuevo corte de pelo horas antes de iniciar su luna de miel con Pipe Bueno. Te mostramos como quedó y qué opinaron sus seguidores.

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Luisa Fernanda W mostró su cambio de 'look' radical luego de su boda con Pipe Bueno: ¿Irreconocible?

Pocos días después de su mediática boda, la creadora de contenido revolucionó las redes al presumir un radical corte de cabello justo antes de su luna de miel y entusiasmó a sus seguidores.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 6 de nov, 2026
YouTube /@caracoltv
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Luisa Fernanda W cambio de look
Instagram @luisafernandaw
Foto: Redes Sociales: Instagram @luisafernandaw