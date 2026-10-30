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Capítulo 70 Yo Me Llamo
Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se casaron
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Boda de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W: invitados y detalles del matrimonio

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se casaron en Zipaquirá en un intima ceremonia a la que asistieron varias celebridades de la farandula nacional.

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Luisa Fernanda W y Pipe Bueno comparten fotografías exclusivas de su boda y celebración

Reconocidos artistas colombianos pusieron la cuota musical a la celebración del matrimonio de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 30 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Pipe Bueno y Luisa Fernanda W
Pipe Bueno y Luisa Fernanda W
Foto: Instagram @luisafernandaw