Luisa Fernanda W y Pipe Bueno comparten fotografías exclusivas de su boda y celebración

La historia de amor de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W vive un momento especial tras la celebración de su matrimonio. La pareja dio el esperado “sí, acepto” en una ceremonia íntima y romántica, rodeada de familiares y amigos cercanos, con quienes compartieron la alegría de esta nueva etapa en sus vidas.

La noticia no tardó en generar reacciones en redes sociales, donde miles de seguidores y usuarios celebraron la unión de los artistas y les enviaron mensajes de felicitación.



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¿Dónde fue el matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

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El cantante y la influenciadora eligieron la imponente Catedral de Sal de Zipaquirá, en Cundinamarca, como escenario para dar el siguiente paso en su historia de amor. La ceremonia se llevó a cabo en un ambiente íntimo y reservado, en el que los novios estuvieron acompañados por sus familiares y amigos más cercanos.

Tras la celebración, la paisa y el artista compartieron fotografías de su matrimonio en redes sociales, dejando ver algunos de los detalles de esta fecha especial. En las imágenes, la paisa luce un elegante vestido blanco de Francesca Miranda que resalta por su sofisticación y estilo, mientras que el cantante optó por un sobrio traje negro, una elección clásica y distinguida que complementó la estética de la ceremonia.





“NOS CASAMOS! Y todavía me cuesta encontrar las palabras para describir todo lo que vivimos. Fue un día lleno de amor, de lágrimas de felicidad, de risas, de emociones que jamás voy a olvidar”, fue parte del texto con el cual la antioqueña acompañó la publicación.

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¿Quiénes cantaron en la fiesta de matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

Reconocidos artistas se encargaron de amenizar la fiesta y poner a bailar a los invitados de la boda de Pipe y Luisa. Entre ellos estuvieron Beéle, Ana del Castillo, Juliana Velásquez, Juan Fernando Velasco, Nelson Velásquez, Jhonny Rivera, Juan Duque, Ñejo y Miguel Bueno. Uno de los momentos especiales de la noche fue la presentación de Juan Fernando Velasco, quien interpretó su canción 'Nunca', a petición de Pipe Bueno, pues es uno de los temas favoritos de Luisa Fernanda W.

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¿Dónde fue la fiesta de matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Buneo?

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Después de la ceremonia religiosa, la celebración se llevó a cabo en Arena MX, espacio ubicado junto a Rancho MX, el restaurante que ambos tienen en Cajicá. La recepción reunió a grandes artistas nacionales como: Maluma, Elder Dayán, Ciro Quiñonez, Mario Ruíz, Pau Tips, Sebatsián Vega, La Segura, Álzate, Jhonny Rivera, Mafe Aristizabal y Carolina Soto, por nombrar algunos de los asistentes.