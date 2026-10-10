Pipe Bueno revela detalles de su boda con Luisa Fernanda W y sus planes de luna de miel

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W continúan generando expectativa entre sus seguidores por los detalles de su matrimonio. En una entrevista con el programa ‘La Red’, de Caracol Televisión, el cantante compartió algunas pistas sobre cómo imagina esta nueva etapa junto a la creadora de contenido, con quien ha construido una familia.

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Pipe Bueno revela detalles de su boda con Luisa Fernanda W

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Uno de los detalles que más llama la atención es el lugar que estaría contemplado para la ceremonia: la Catedral de Sal de Zipaquirá, uno de los escenarios turísticos más emblemáticos de Colombia. El artista también habló sobre los planes que tendría la pareja para celebrar su unión y los detalles que harían parte de esta fecha especial.

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La luna de miel es otro de los temas que despierta curiosidad. Según lo conversado con ‘La Red’, la pareja tendría planes de viajar fuera de Colombia para disfrutar de este momento juntos, lejos de sus compromisos profesionales y de la atención pública.





Además, Pipe Bueno se refirió a la posibilidad de hacer crecer la familia que ha formado con Luisa Fernanda W. Sus declaraciones abren la puerta a nuevas preguntas sobre los proyectos personales que ambos contemplan para el futuro.

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Con estas revelaciones, el cantante dejó ver algunos de los planes que rodean su matrimonio y la nueva etapa que espera compartir con su pareja. Los detalles definitivos de la ceremonia, el viaje y sus planes familiares dependerán de los anuncios que ambos hagan oficialmente.

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