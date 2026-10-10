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Pipe Bueno revela detalles de su matrimonio con Luisa Fernanda W y sus planes de luna de miel

El cantante Pipe Bueno habló en exclusiva con ‘La Red’ sobre su matrimonio con Luisa Fernanda W, los planes para celebrar su matrimonio, su luna de miel y la posibilidad de ampliar la familia.

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Pipe Bueno revela detalles de su boda con Luisa Fernanda W y sus planes de luna de miel

El cantante Pipe Bueno habló en exclusiva con ‘La Red’ sobre su matrimonio con Luisa Fernanda W, los planes para celebrar su matrimonio, su luna de miel y la posibilidad de ampliar la familia.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 10 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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