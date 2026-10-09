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Qué récords tiene Jeison López el pesista colombiano que participó en una edición del 'Desafío'

El chocoano participó en el ‘Desafío Súper Humanos 2018’ y se dio a conocer como 'Gokú’. Hoy es subcampeón olímpico, logrando histórico récord mundial en pesas.

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Jeison López, exparticipante del ‘Desafío’, volvió a romper récord

El chocoano participó en el ‘Desafío Súper Humanos 2018’ y se dio a conocer como 'Gokú’. Hoy es subcampeón olímpico, logrando histórico récord mundial en pesas.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 9 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Jeison López, exparticipante del Desafío y pesista olímpico colombiano
Jeison López, exparticipante del Desafío y pesista olímpico colombiano
Foto: Caracol Televisión