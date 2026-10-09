Jeison López, exparticipante del ‘Desafío’, volvió a romper récord

El recorrido de los deportistas colombianos en 'realities' deja historias inspiradoras, pero pocas tan contundentes como la de Jeison López. Conocido por los colombianos como ‘Gokú’, este atleta chocoano demostró desde muy joven que su potencia física y su disciplina no tenían techo, pasando de las pistas de competencia en la televisión a la cima del deporte de alto rendimiento internacional.

En qué edición del Desafío participó Jeison López

El departamento del Chocó estuvo dignamente representado en la pantalla de Caracol Televisión durante el Desafío Súper Humanos 2018 gracias a la participación de Jeison López. En aquel momento, con tan solo 19 años, el joven deportista portaba el apodo de ‘Gokú’ y se convirtió en uno de los competidores más admirados por los televidentes debido a su destreza física.

Publicidad

Aunque su paso por la competencia terminó al ser eliminado justo antes de la Fusión, esa vivencia marcó un punto de inflexión en su vida. Lejos de desanimarse, López dejó claro que su paso por el 'reality' era solo el comienzo de un camino más ambicioso, pues a partir de ese momento proyectó su meta con total claridad: convertirse en un pesista olímpico y representar a Colombia en lo más alto del podio internacional.

Publicidad

Qué logros y récords ostenta Jeison López en las pesas



La evolución de Jeison López en la halterofilia mundial ha sido histórica. Tras consagrarse como subcampeón olímpico, el pesista chocoano reconfirmó su hegemonía en el Campeonato Panamericano de Pesas, donde firmó una actuación memorable respaldada de manera oficial por el Comité Olímpico Colombiano.

Publicidad

Durante la competencia en la categoría de arranque, López inició con un levantamiento de 165 kilos y, en su segundo intento, logró alzar 173 kilos, marca con la que igualó el récord mundial e impuso una nueva cifra en el récord panamericano. Posteriormente, en la modalidad de envión, registró 205 kilos en su primer turno y cerró con 210 kilos, asegurando una medalla de plata adicional y un nuevo registro continental.

En la sumatoria global, Yeison López acumuló un total de 383 kilos, hazaña que le valió conquistar su tercera medalla de oro en la cita deportiva, consolidándose como una de las leyendas vivas de la halterofilia colombiana y un referente absoluto para las nuevas generaciones.

Publicidad

¿Quién es Jeison López, pesista y exparticipante del ‘Desafío’?

Jeison López nació el primero de septiembre de 1999 en Istmina, Chocó, una región donde el talento deportivo ha sido históricamente una vía de superación. Su historia no ha estado exenta de dificultades: incluso tuvo que salir de su tierra natal debido a amenazas contra su familia, una situación que marcó su carácter y su camino en el deporte.