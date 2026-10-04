Andrés Fierro, de ‘Padres e Hijos’, recompuso relación con su hijo y con la mamá de él

Hace 22 años comenzó una historia marcada por la distancia, los conflictos, las demandas judiciales y una prueba de ADN que confirmó la paternidad de Andrés Fierro. Hoy, tras haber superado un duro camino, esta historia da un giro definitivo: el actor y su hijo Martín se reencontraron y rompieron el silencio junto a Nataly Ortiz en 'La Red'.

En un emotivo cara a cara, la familia se sentó en el set del programa para hablar abiertamente sobre el perdón, la sanación de viejas heridas y la hermosa etapa de reconciliación que están viviendo.



¿Cómo vivió Nataly Ortiz el embarazo y la separación de Andrés Fierro?

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Durante la entrevista, Nataly Ortiz recordó los difíciles momentos que atravesó cuando quedó embarazada a los 17 años. Confesó que en su momento intentó diversas alternativas para mantener la relación con el actor de 'Padres e Hijos'; sin embargo, las circunstancias la llevaron a asumir la crianza por su cuenta.

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A pesar de que fue una situación sumamente dura de afrontar siendo tan joven, Nataly logró salir adelante sola con su hijo y convertirlo en el hombre que es hoy.





Con el paso de los años, la madurez le trajo al actor un cambio profundo de perspectiva. Andrés Fierro confesó que sintió la necesidad genuina de estar cerca de Martín, reconociendo de manera abierta que cometió un gran error al alejarse en el pasado. Motivado por el deseo de disfrutar la vida junto a su hijo, tomó la firme decisión de buscarlo.

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¿Cómo fue el reencuentro entre Andrés Fierro y su hijo?

La reunión fue posible gracias a que Nataly nunca promovió el rencor en el corazón del joven. Martín aceptó la propuesta de reunirse y ambos sostuvieron una conversación decisiva en una cafetería. En ese primer encuentro, Andrés quedó admirado por la gran madurez de su hijo.

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Por su parte, Martín expresó que se siente muy parecido a su padre y dejó en claro que ya no piensa en el pasado, sino que está enfocado en disfrutar la compañía y el tiempo presente junto a Andrés.En medio de esta sanación familiar, Andrés Fierro exaltó el valioso trabajo que hizo Nataly como madre y confirmó que en repetidas oportunidades le ha pedido perdón por las equivocaciones que cometió en los años de juventud.

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