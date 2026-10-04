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Capítulo 52 'Yo Me Llamo'
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Qué dijeron Andrés Fierro, de Padres e Hijos, y su hijo de encuentro tras 22 años

Tras 22 años y pruebas de ADN, Andrés Fierro y su hijo, Martín, se reencontraron. Hablaron en 'La Red', programa de Caracol Televisión, sobre perdón y reconciliación. ¡Conoce los detalles aquí!

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Andrés Fierro, de ‘Padres e Hijos’, recompuso relación con su hijo y con la mamá de él

Tras 22 años y pruebas de ADN, Andrés Fierro y su hijo, Martín, se reencontraron. Hablaron en 'La Red', programa de Caracol Televisión, sobre perdón y reconciliación. ¡Conoce los detalles aquí!

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 4 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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