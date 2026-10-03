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Ana del Castillo confesó si será mamá soltera o no: descubre los detalles aquí

La cantante abrió las puertas de su casa a ‘La Red’, contó cómo se enteró de que estaba embarazada, quienes serán los padrinos de su hijo y qué problemas ha atravesado durante su proceso de gestación.

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Ana del Castillo confesó que será mamá soltera: “llegó él a darle vida a mi vida”

La cantante abrió las puertas de su casa a ‘La Red’, contó cómo se enteró de que estaba embarazada, quienes serán los padrinos de su hijo y qué problemas ha atravesado durante su proceso de gestación.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 3 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Ana del Castillo
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Foto: Caracol Televisión