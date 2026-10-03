Ana del Castillo confesó que será mamá soltera: “llegó él a darle vida a mi vida”

La cantante de vallenato Ana del Castillo abrió las puertas de su casa en exclusiva para las cámaras de La Red y dejó al descubierto su lado más íntimo. En una conversación honesta y cargada de emoción, la artista confesó que afrontará esta nueva etapa como mamá soltera tras enterarse de la llegada de su primer hijo, una noticia que cambió por completo el rumbo de sus planes personales.

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Fiel a su estilo auténtico, la intérprete compartió cómo reaccionó al enterarse de su estado de gestación, las dificultades de salud que atravesó en los primeros meses y los nombres de las reconocidas figuras de la farándula nacional que acompañarán a su primogénito en el bautizo.

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Cómo se enteró Ana del Castillo de que estaba embarazada

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Durante los primeros meses de gestación, la artista no tenía idea de que se encontraba esperando un bebé. Según relató para el programa, todo comenzó cuando empezó a sentir un fuerte e inusual dolor en la parte baja de la espalda. Preocupada por la molestia, decidió realizarse una prueba de embarazo que, para su sorpresa, salió positiva.



La noticia reconfiguró sus metas a corto plazo, pues inicialmente el sueño de Ana era adoptar a un niño de bajos recursos. Sin embargo, la cantante aseguró que no deja a un lado esa meta y mantiene intacta la idea de brindarle ese amor a alguien que lo necesite en el futuro.

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Qué significa el nombre Noah y quiénes serán los padrinos del bebé

Emocionada por el desarrollo de su gestación, la intérprete reveló que su hijo se llamará Noah y expresó el profundo significado que tiene su llegada con la frase: “llegó él a darle vida a mi vida”.

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Además, la artista confirmó que el pequeño contará con dos padrinos de lujo pertenecientes al entretenimiento y la música en Colombia: la creadora de contenido Andrea Valdiri y el reconocido cantante vallenato Jean Carlos Centeno, quienes asumirán ese rol especial en la vida del niño.