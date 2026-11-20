El escenario de 'Yo Me Llamo' vibró al ritmo del rock en español con la presentación del tributo a la icónica banda argentina Soda Stereo. Los imitadores salieron a darlo todo en la tarima, buscando revivir la energía y el magnetismo característicos de la agrupación liderada por Gustavo Cerati.

Durante la etapa de comentarios, Amparo Grisales fue contundente respecto a la conexión con los asistentes. "La Diva de Colombia" señaló que a los concursantes les faltó interactuar mucho más con el público desde el primer segundo, indicando que solo lograron soltarse sobre el cierre de la canción. Pese a este llamado de atención, les aseguró que en general se trató de una presentación sólida y buena. Por su parte, Elder Dayán opinó que el arranque se escuchó algo flojo, aunque la banda logró reponerse a medida que avanzaban los acordes.



Datos curiosos sobre Soda Stereo

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Soda Stereo fue una de las bandas más influyentes del rock en español. Se formó en Argentina en 1982 y estuvo integrada por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti. Entre sus datos curiosos está que sus integrantes se conocieron gracias a la universidad y a amigos en común; además, Charly Alberti llegó a la banda porque buscaban un baterista y él tenía una conexión familiar con Cerati. Su primer concierto fue en julio de 1983, en una discoteca de Buenos Aires, y su primer álbum, Soda Stereo, salió en 1984.

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