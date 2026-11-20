El escenario de 'Yo Me Llamo' se llenó de elegancia, sentimiento y tradición con la llegada de la imitadora de Isabel Pantoja, quien apostó por una puesta en escena sobria y cuidada para rendir tributo a la reconocida intérprete española. Desde los primeros compases, la concursante dejó ver su compromiso con el personaje, logrando una presentación marcada por la afinación y el carácter que exige el repertorio de la artista.

Amparo Grisales destacó el sello de la participante al señalar que logró imprimirle el auténtico canto andaluz, un rasgo esencial para transmitir el alma de estas canciones. Además, la jurado le aseguró que el vestido elegido le lucía muchísimo, resaltando cómo la prenda sumaba presencia y porte a su interpretación sobre la tarima.



Por su parte, Elder Dayán expresó que le gustó mucho la presentación en términos generales, valorando el desempeño de la concursante en escena. Sin embargo, le hizo una recomendación puntual para seguir puliendo su puesta en escena: levantar más la cara al momento de cantar para proyectar aún mejor su interpretación hacia el público y los jurados.

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Datos sobre Isabel Pantoja

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Isabel Pantoja, cuyo nombre completo es María Isabel Pantoja Martín, es una cantante española nacida el 2 de agosto de 1956 en Sevilla. Es conocida como 'La Reina de la Copla' y se convirtió en una de las figuras más importantes de la música española. Entre sus datos curiosos está que debutó sobre los escenarios cuando tenía apenas siete años, siguiendo la tradición artística de su familia: su padre era cantante y compositor de fandangos, su madre fue bailarina y su abuelo era cantante.

