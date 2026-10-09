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Miss Universo Colombia 2026: dónde ver la coronación y quiénes son las candidatas

Este sábado 10 de octubre se celebrará la gala de elección y coronación de Miss Universo Colombia 2026. Conoce dónde ver la transmisión y quiénes son las candidatas que compiten por la corona.

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Miss Universo Colombia 2026: dónde ver la coronación y quiénes son las candidatas

Este sábado 10 de octubre se celebrará la gala de elección y coronación de Miss Universo Colombia 2026. Conoce dónde ver la transmisión y quiénes son las candidatas que compiten por la corona.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 9 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Foto: Instagram @missuniversecolombiaoficial