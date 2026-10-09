Miss Universo Colombia 2026: dónde ver la coronación y quiénes son las candidatas

Barranquilla se viste de gala este sábado 10 de octubre de 2026 para vivir una de las noches más esperadas del mundo de los concursos de belleza, la elección y coronación de Miss Universo Colombia 2026. El Salón Jumbo del Country Club será el escenario donde se conocerá a la mujer que sucederá a la actual reina y asumirá el reto de representar al país en el certamen internacional de Miss Universo.

En total, son 20 candidatas las que compiten por la corona nacional y buscan conquistar al jurado con su belleza, preparación, carisma y desenvolvimiento en el escenario. La velada será decisiva para conocer quién llevará la banda de Colombia y tendrá la responsabilidad de representar al país ante el mundo.



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¿Dónde ver en vivo la coronación de Miss Universo Colombia 2026?

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La transmisión oficial de la gala de elección y coronación se puede seguir a partir de las 8:00 p.m. a través de las plataformas digitales oficiales de la organización Miss Universo Colombia, permitiendo a los seguidores del concurso no perderse ningún detalle desde sus hogares.



Estas son las candidatas de Miss Universe Colombia 2026

La carrera por la corona de Miss Universe Colombia 2026 reúne a representantes de diferentes regiones del país, quienes buscarán conquistar al jurado durante la gala de elección y coronación de este 10 de octubre en Barranquilla.

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Entre las participantes se encuentran Susana del Portillo Olivo, representante de Valle; Alejandra López Castilla, de Córdoba; Ana Milena Giraldo, de Quindío; Lina Urrego Vargas, de Cundinamarca, y Cristina Isabel Vega Mendoza, de Atlántico.

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A ellas se suman Andrea Aguilera Arroyave, de Antioquia; Karen Dayana Palomino Mendoza, de Bogotá; Fabiana Molano, de Caldas; María Camila Calderón Daza, de Cesar, y Ángela Tatiana Rodríguez Martínez, de Nariño.

También compiten Kelly Juliana Silva Canga, representante de Cali; Lauren Escandón Salazar, de Región Andina; María Alejandra López Pérez, de Risaralda; Yuliana Andrea Pérez Vergara, de Sucre, y Yurick Nathalia Castro Julio, de Norte de Santander.

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Las candidatas llegan a esta importante cita con la ilusión de obtener el título nacional y convertirse en la próxima representante de Colombia en Miss Universo. Durante la velada, cada una tendrá la oportunidad de demostrar su preparación, personalidad y desenvolvimiento en el escenario para acercarse a la corona.

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¿Cuándo y dónde será el concurso internacional de Miss Universo?

La ganadora de Miss Universo Colombia viajará a San Juan, Puerto Rico, para representar al país en la edición número 75 de Miss Universo, la cual se llevará a cabo oficialmente el próximo 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot.